Un nouvel acteur romand arrive – Arteal, la maison d’enchères qui veut faire miser les Vaudois La société lausannoise compte bien s’emparer du segment de marché laissé libre par Galartis SA liquidée en décembre dernier. Ceci en s’adressant à tout le monde. Catherine Cochard

photo d’illustration AFP

On s’en souvient, en décembre dernier les lots restants et les invendus de la maison de vente aux enchères Galartis SA étaient dispersés par l’Office vaudois des poursuites et faillites. La place laissée libre par cet important acteur ne sera finalement pas restée longtemps vide. Nouvelle venue, la société lausannoise Arteal se lancera fin avril avec une première adjudication de vins, bijoux et montres au Palace.

Couverture romande

Arteal - acronyme d’«Art expertise and auction Lausanne», aura une couverture romande et proposera de 8 à 10 ventes annuelles au marteau diffusées en direct sur internet – en collaboration avec la plateforme spécialisée Drouot Digital – et en présence dès que ce sera possible, ainsi que des ventes en ligne. «Il y a un segment de marché à prendre et nous comptons bien nous y atteler», précise Jean-Baptiste Heinzer, co-fondateur d’Arteal et partenaire de la galerie d’art contemporain Heinzer Reszler.