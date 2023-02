CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Arthur H 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour Arthur H le vendredi 24 mars 2023 à 20h au Théâtre de Beausobre.

Arthur H Yann Orhan

Pianiste, chanteur, compositeur, homme de théâtre, Arthur H s’est constitué un univers artistique surréaliste-punk. Depuis son premier album (1990), le fils de Jacques Higelin a enrichi sa palette musicale aux côtés de Christophe, Miossec, Jean-Louis Aubert, Vanessa Paradis, Françoise Hardy, ou encore -M-.

Avec sa voix grave et éraillée, ce poète et écrivain a toujours eu l’amitié du public. Ses talents multiples ont notamment reçu les honneurs des Victoires de la musique en 1993 et en 2009. Sa formule? Un répertoire éclectique, teinté de musique électronique et de jazz, et une présence scénique intense. Après Négresse blanche (2003), Adieu tristesse (2005), Baba Love (2011) ou Amour Chien fou (2018), l’auteur de la Boxeuse amoureuse revient avec un nouvel opus à découvrir sur scène.

Informations complémentaires: www.beausobre.ch

