Artifice et grosses ficelles

Elle a un goût particulier, cette édition 2022 de la fête nationale. Bien sûr, d’abord, les pompiers sont particulièrement sur le qui-vive. C’est que les soldats du feu ont leurs limites. L’aridité d’ici suggère les forêts en combustion, en France ou ailleurs. En Suisse, l’alerte est presque partout maximale. Les traditions du 1er Août sont plus que jamais conditionnées par les impératifs de sécurité. Les gens des bords des lacs sont plutôt gagnants, eux qui peuvent maintenir les flammes du patriotisme festif. Les autres font l’expérience d’une sobriété contrainte. Voilà déjà une division.

D’autres clivages sont-ils en voie d’être dépassés? L’avenir des feux d’artifice, bruyants et peut-être un peu sales, voilà un sujet éminemment important, puisqu’il est infiniment symbolique. Devrions-nous nous en priver collectivement comme on prive de dessert les enfants à punir?

Les limites, et pas seulement celles des pompiers, nous y touchons. Prenons le fameux «jour du dépassement», cette date à laquelle l’humanité est supposée avoir déjà consommé l’ensemble des ressources naturelles que la planète peut produire en un an. Cette année, c’était le 28 juillet. À trois jours de la fête nationale, voilà de quoi alimenter les conversations de cantine.

Voilà aussi de quoi interloquer les élus, élevés au rang d’orateurs officiels. Il y a les habitués et les novices. Ceux qui remâchent les discours bien rodés et ceux qui profitent de la tribune pour expliquer le fond de leur pensée. Les amateurs de grosses ficelles et les arpenteurs de crête. Devant leurs auditoires respectifs, se font-ils modestes face aux crises actuelles? Ou prétendent-ils que leurs idées sauveront le monde? L’art de convaincre et de rassembler semble lui aussi atteindre bientôt ses limites.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.