Portrait de Xenia Lucie Laffely – Artiste, elle soigne sa peur d’être en retard sur la vie La Lausannoise livre une exposition à la fois très personnelle et universelle à Nyon. À lire entre les coutures de son art textile. Florence Millioud Henriques

Si elle se fond comme un caméléon dans ses œuvres textiles accrochées à l’espace Eeeeh! à Nyon, Xenia Lucie Laffely ne cherche pas à disparaître. Patrick Martin/24 heures

Elle est venue au rendez-vous tout en vert! Parce que la couleur domine dans l’exposition de ses créatures travaillées dans le satin et cousues d’un étrange à la fois romanesque et fantastique. Alors, en caméléon, Xenia Lucie Laffely se fond dans l’espace Eeeeh! à Nyon mais… sans chercher à se dérober à son histoire. Celle-ci se lit entre les fils si inclassables de son art textile, dans ces visages – elle dit fantômes plus qu’héroïques –, dans ces corps marbrés de références lesbiennes, perso, pop et universelles, qui la racontent. Discrète. Sensible. Troublée. «Xenia est une assoiffée, souffle Camille Kunz, son amie et designer mode pour la marque A better mistake. Elle explore tout, que ce soit dans la vie ou dans le domaine créatif. Et au final tout fait sens, mais avec cette sensibilité, cette peur de montrer qui on est, ce que l’on fait qui ajoute à sa fragilité.»