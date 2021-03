Hommage – Artiste, François Weidmann mettait le monde en réseau Le citoyen de Rivaz laisse un travail singulier, aussi rare que poétique. Il est décédé dans sa 46e année. Florence Millioud-Henriques

François Weidmann a travaillé sur tous les supports, réalisant notamment de nombreux collages comme celui-ci. Davel 14

Toujours autre, toujours à réinventer son art de dire et sa liberté d’artiste dans des formats, des matériaux, des techniques et des signes si divers, François Weidmann était aussi toujours lui, ce chercheur, fureteur, curieux de toutes les sensibilités. L’artiste qui touchait tout le monde et mettait le monde en réseau avec ses interventions formant une sorte de cadavre exquis ou de journal du quotidien aussi vif que décapant, est parti le 4 mars dans sa 46e année et vingt-trois ans après sa première exposition à Lausanne.

Son oeuvre est multiple, tissant des liens entre l’extérieur et l’intérieur parfois même graphiquement. Davel 14

«Cette profusion, ce jeu permanent avec les éléments faisait tout l’intérêt de son travail: c’était toujours du Weidmann.» Carmilla Schmidt, galerie Davel 14 à Cully

Véritable tempérament artistique, il était un client avisé de cette banque d’images qui nous inonde, désarticulant ses codes avec autant d’humour, de poésie, que d’ironie. Faisant de la récup de logos comme de matériaux, un art de la renaissance subtile. «Tout ce qui lui passait sous les doigts – des tissus aux plaques de métal ou aux pages de livres – était source de création, s’enthousiasme le collectionneur et chroniqueur pour «24 heures», Laurent Delaloye. Il y a ses portraits cinglants mais il pouvait aussi y avoir, chez lui, de l’hypergéométrique ou de l’hypercoloré. C’est l’éclectisme absolu, un artiste jusqu’au bout des ongles qui aurait mérité davantage de visibilité.»

François Weidmann vivait et travaillait à Rivaz. DR

Vivant et travaillant à Rivaz, François Weidmann avait été invité plusieurs fois à l’exposition cantonale vaudoise «Accrochage», il était également entré dans les collections du Musée Jenisch à Vevey avec une série de dessins acquise par la Fondation Lélo Fiaux mais c’est surtout à Davel 14, la galerie de Carmilla Schmidt à Cully, qu’il avait ses habitudes. «C’est en montant une exposition avec lui, ma toute première, que je suis arrivée à l’envie de créer une galerie! Son travail m’avait tellement touchée, d’ailleurs il touchait un très large public, c’est le seul que j’ai connu comme ça. Et cette profusion, cette osmose avec les gens et les choses, ce jeu permanent avec les éléments faisaient tout l’intérêt de son œuvre: c’était toujours du Weidmann.»