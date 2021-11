Danse contemporaine – Le Festival Emergentia, plateforme de lancement pour jeunes talents La manifestation, coordonnée par L’Abri, le Pavillon de l’ADC et le Théâtre de l’Usine, présente sa 2e édition après l’annulation de 2020. Katia Berger

La chorégraphe vaudoise Clara Delorme. PHILIPPE WEISSBRODT

À la surprise générale, elle a signé l’une des pièces les plus mémorables à l’affiche de la dernière Bâtie, «Pas de deux». «À la surprise générale», car le nom aux consonances lituaniennes d’Anna-Marija Adomaityte, 26 ans, n’était connu alors que des rares spectateurs d’un «workpiece» créé pendant l’ensommeillement forcé de L’Abri, dont elle est l’une des artistes associées pour 2019-2020. Par chance, ceux qui ont entre-temps été touchés par la grâce de son second opus auront la chance d’un nouvel accès au premier. Son titre très à propos met en scène le corps de l’artiste, tel qu’aliéné par les gestes productivistes d’une célèbre chaîne de fast-food…

Suite à l’annulation de l’an passé, Emergentia propose du 9 au 21 novembre une 2e édition élargie qui regorge de pareilles pépites. Programmé conjointement par L’Abri, le Pavillon ADC et le Théâtre de l’Usine, le festival met à l’honneur une douzaine de chorégraphes émergents d’ici et d’ailleurs, triés sur le volet par les trois structures expertes. En plus de créations équitablement réparties sur les trois plateaux impliqués, la coalition propose un atelier mené par Tamara Alegre et Élie Autin dévolu aux «pratiques d’embodiment» à partir des organes sexuels (hommes cisgenres s’abstenir). Ainsi qu’une étape du travail collectif au long cours «nos fuimos», sur le même thème d’un «canal reliant les fonctions vitales liées au bas-ventre et au cloaque, l’organe sexuel d’où l’on tire sa force érotique».

D’Anna-Marija Adomaityte, auteure du «Pas de deux» remarqué à La Bâtie, on pourra rattraper «workpiece», sur les gestes auquel un travail aliénant soumet le corps. DR

Morceaux choisis

Certaines pièces programmées, sans doute moins explicites, n’en attirent pas moins l’attention. L’Italienne Stefania Tansini, formée en gymnastique artistique et en ballet avant de collaborer avec Romeo Castellucci ou Cindy Van Acker, intrigue par exemple avec une fulgurante «Grazia del terribile» accueillie à L’Abri. Le solo «László Károlyné», de la Hongroise Adél Juhász, déploiera au Pavillon des mouvements giratoires modulant une figure non humaine, «peut-être proche des capacités multifonctionnelles d’un poulpe», que reprendra en écho une projection vidéo. Toujours au Pavillon, Diana Akbulut alias Daya Jones réconciliera sa culture hip-hop et son Kurdistan d’origine dans un «Amour Grenade» qui rapièce les avatars. À l’Usine, la Polonaise Natasza Gerlach invitera à s’immerger dans «Eventfully Tender», qui observera comment s’instaurent les rapports de force, mais aussi la quête de douceur et d’appartenance au sein d’une communauté. Enfin, révélée à L’Abri en parallèle au «workpiece» d’Anna-Marija Adomaityte, «L’Albâtre» de la Lausannoise Clara Delorme dresse une table destinée aux antispécistes omnivores: l’énigme met en appétit.

