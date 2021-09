Têtes d’affiche – Artistes, peintres et photographes à découvrir cet automne Une sélection subjective d’expositions et d’événements au programme jusqu’à la fin de l’année. Florence Millioud-Henriques , Boris Senff , Rebecca Mosimann

Arnaud Robert et Paolo Woods à Renens devant un présentoir de médicaments de marchand ambulant haïtien. Odile Meylan 1 / 1

1. Les pilules mondialisées de Paolo Woods et Arnaud Robert

Le photographe Paolo Woods et le journaliste Arnaud Robert braquent leur projecteur sur un angle mort de la globalisation: le développement exponentiel de l’industrie pharmaceutique. Alors que le chiffre d’affaires mondial de celle-ci a été multiplié par trois ces vingt dernières années, l’usage de plus en plus massif des médicaments n’est que rarement mis en question. Sauf lorsqu’une star – Michael Jackson, Prince, Tom Petty… – meurt d’un abus d’antidouleurs, en rappel des abus de consommation endémiques aux États-Unis. Mais la force de «Happy Pills», un livre chez delpire & co et une expo à la Ferme des Tilleuls de Renens – avant un film l’an prochain – est d’ouvrir l’angle à des sociétés plus inattendues que celle de notre Occident déjà ultratechnologisée.