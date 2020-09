L’image en mouvement – Arts et cinéma se font de l’œil à l’Hermitage Après Rouen et Barcelone, la nouvelle présentation de la fondation lausannoise explore les liens de ces formes d’expression dans un parcours où elles se croisent, se mirent et s’influencent. Une expo qui bouge! Florence Millioud-Henriques

Dans l’une des deux salles consacrées à Charlie Chaplin, les turbines, engrenages et autres rouages des «Temps modernes» (1936) rencontrent les «Rythmes» de Robert Delaunay (1935). FMH

Sur un faire-part, on les aurait sans doute présentés comme des amants terribles mais réciproquement inspirants. Avec cette petite note au bas du bristol précisant que les liens entre le septième art et certains de ses prédécesseurs ne sont peut-être pas inconditionnels. Mais sincères. Pour son exposition de la rentrée, l’Hermitage a donc fait le tri; pas de cris, ni de crises de jalousie. Que… des lunes de miel dans cet amour qui dure. Toujours! On pense au Paolo Sorrentino de «La grande bellezza» et à son goût de la représentation picturale comme aux plasticiens qui ont fait de l’image mobile un matériau expérimental. Mais l’exposition lausannoise s’arrête au Godard, emblématique de la Nouvelle Vague, et ne prend pas le risque d’un choc avec cette histoire encore en train de s’écrire. Dommage!

Il n’empêche qu’«Arts et cinéma», en partant de ce XIXe siècle qui a déjà le goût de l’innovation technologique mais pas encore le cinématographe, offre une belle fête de l’image. De ce miroir qui doit refléter le monde, dire sa réalité, donc pressé de devenir mobile. Les artistes cherchent, peintres ou photographes. Les ingénieux tentent! Et voilà… le diorama, une boîte à illusion où les jeux de lumière font mine d’animer des miniatures paysagères peintes recto verso. Des balbutiements autant que la matérialisation de cette envie de plus en plus envahissante de capter le temps qui passe et de danser avec ses frémissements. L’exposition trace chronologiquement ce besoin devenu impérieux de se mettre en mouvement dans un accrochage où les signatures importent finalement moins que l’exemple qu’elles donnent d’une course à l’inventivité.

L’ambiance saisie par le peintre Camille Pissarro dans «L’avenue de l’Opéra» en 1898 résonne avec celle filmée par les Frères Lumières à la place Bellecour à Lyon: c’est le souffle de la vie moderne que tous cherchent. Reims, Musée des Beaux-Arts

Bien sûr il y a Pissarro, Bonnard, Picasso, Léger, Delaunay, Magritte ou encore Ernst et Klein, des noms qui résonnent fort. Mais il y a également les accents expressionnistes de Lyonel Feininger, certes moins courus que ceux de Kirchner, mais si relevants des tourments qui glacent l’âme lorsqu’elle est incarnée par un paysage. On les confondrait presque avec le décor peint du «Cabinet du docteur Cagliari» tourné en 1919 par Robert Wiene. Anguleuses, atomisées, tranchantes, toutes les formes traduisent l’épouvante. La frayeur s’est incarnée, vibrante, le film d’horreur vient de naître.

Il y a aussi George Lepape… un affichiste des années 20 branché mode qui ne lésine pas pour figurer LE cinéma comme si on lui avait demandé de peindre sa définition. Tout y est, de la profondeur obscure d’un loisir moderne à la mise en lumière, éclatante, de son incarnation dans ces années-là: un certain Charlie Chaplin. Passage obligé, l’exposition lui consacre deux salles. Charlot dans ses œuvres. Quatre coups de crayon – on peut les compter – pour un autoportrait à la mine graphite où l’image, encore elle, trouve sa force dans la synthèse. Et… Charlot, le héros d’une génération, dans les œuvres des cubistes. Fernand Léger qui lui doit, dit-on, son goût pour le cinéma et l’invite, pantin, au générique de son film «Le Ballet mécanique». Mais aussi Picasso qui s’inspire de sa silhouette dodelinante pour les costumes du ballet de Cocteau, «Parade». Puis vient le Charlot des «Temps modernes», il trône et tient le dialogue avec les avant-gardes. Ses engrenages, industriels, et le «Rythme» de Robert Delaunay, énergies colorées, incarnent la modernité: l’osmose est totale.

Marcel Duchamp a présenté ses «Rotoreliefs», disques optiques au concours Lépine. Il les faisait passer sur des tourne-disques et créait ainsi une forme d’animation visuelle. Métropole Rouen Normandie, Musée des beaux-arts.

Subtiles résonances

C’est ce va-et-vient entre les formes d’expression qui rythme l’exposition. Souvent littéral, il scelle l’effet miroir entre les «Enfants à la vasque» de l’impressionniste Berthe Morisot et «La pêche aux poissons rouges» saisie par les frères Lumière, à peine dix ans plus tard. Démontrant que les peintres et les inventeurs du cinéma chassent sur les mêmes terres. La vie, la vie moderne. Tous recherchent ce même souffle de l’instantané! «On entend souvent dire que les frères Lumière sont des enregistreurs de la vie mais ils font aussi de la fiction, ajoute Dominique Païni, l’ancien directeur de la Cinémathèque française et commissaire scientifique de l’exposition. Ils racontent des histoires avec des personnages qui évoluent selon leurs directives.»

Ces correspondances entre les arts et le cinéma vont encore se lire, formelles, spirituelles, politiques et expérimentales. Avec des temps forts… en fin de parcours alors que les résonances s’invitent. Sensibles. Subtiles. Mieux vaut donc lire les sous-titres! Jean-Paul Belmondo en «Pierrot le fou» qui se grime le visage d’un bleu Klein? Le geste ne doit rien au hasard. Il fait référence au peintre français qui se servait des corps enduits de son bleu azur comme de «pinceaux humains». Et quand Jean-Luc Godard et Gérard Fromanger produisent «Rouge» en 1968, leur film-tract avec le rouge révolutionnaire qui glisse dégoulinant sur le blanc et bleu du drapeau français, la porosité est maximale. Et les regards ont fait plus que de se croiser, ils se sont trouvés.