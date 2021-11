Grand entretien – Arturo Brachetti revient sur scène en solo Le maestro de l’illusion renoue avec son public avec son spectacle «Solo», longtemps interrompu par la pandémie. À Genève et à Lausanne, ça va être show! Philippe Muri

Arturo Brachetti dans «Solo». L’illusionniste italien reprend son spectacle après une pause forcée de plus d’un an et demi. DR

On l’attrape au vol à Turin, sa ville natale, où il peaufine les derniers détails avant la reprise de son one-man-show, «Solo», interrompu par le coronavirus depuis mars 2020. Arturo Brachetti jongle entre les rendez-vous et les sollicitations, soucieux de redonner tout son lustre à un spectacle où l’impossible n’a pas droit de cité, entre magie et réalité tronquée.

Il y a peu, le maestro de l’illusion est retourné dans les entrepôts où se trouvait stocké l’imposant matériel nécessaire à ce divertissement de haut vol au cours duquel il interprète plus de 60 personnages. «On a nettoyé les costumes, retapé un peu les décors. C’était comme revenir à la vie», raconte-t-il d’une voix joyeuse au bout du fil. «Retrouver la scène après plus d’un an et demi d’interruption, c’est un joli défi. On commence à Asti, pas loin de Turin, le 7 novembre. Et dans la foulée, il y a la Suisse: Lausanne, Saint-Maurice, Genève. Je me réjouis…»