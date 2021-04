Construction navale – As des mers, le chantier Décision rêve d’une ascension dans les airs Liée aux aventures Alinghi et Solar Impulse, la firme d’Écublens subit fortement la crise aéronautique. Mais ses structures composites d’engins volants du futur n’attendent que de décoller. Jean-Marc Corset

Écublens, 21 avril 2021. Grégoire Metz, directeur général de Décision SA, dans la «salle blanche» où se fait le «drapage» des pièces de tissus pré-imprégnés de résine et fibres composites. VANESSA CARDOSO/24HEURES

Son nom est associé aux grandes aventures des navigateurs d’Alinghi et des explorateurs de l’avion solaire Solar Impulse. Le chantier naval Décision SA, qui conçoit et fabrique des structures composites innovantes, ne compte plus les exploits en mer et sur les eaux du Léman, ainsi que dans les airs, même si cet espace n’était pas a priori le sien. Mais sa vie n’est pas un long fleuve tranquille.

Les trophées rangés, l’entreprise doit toujours se réinventer et chercher de nouveaux projets et défis techniques. Le constructeur naval fondé en 1983 s’est orienté dans le domaine aéronautique dès les années 2000 sous l’impulsion de son légendaire patron Bertrand Cardis, qui a planché sur la faisabilité technique de l’avion solaire imaginé par l’aérostier Bertrand Piccard et le pilote André Borschberg. À partir de 2006, Décision a produit les principales structures portantes ultralégères des deux modèles d’appareil Solar Impulse, notamment les longerons des plans porteurs, supports moteurs, fuselage et cockpit.

Taxis volants électriques

Il y a cinq ans, la firme vaudoise – qui entre-temps s’est alliée avec la société française Multiplast, active dans le même domaine, pour former le Groupe Carboman – obtenait les certifications spéciales pour ses activités dans les secteurs aéronautiques, aérospatial et défense que la société voulait cibler. Nommé en septembre 2016 à la direction générale, Grégoire Metz, ingénieur naval belge, explique que l’entreprise, très impliquée dans le nautisme, «devait prendre ce tournant à ce moment-là car elle avait un problème de compétitivité à cause du franc fort». Lorsqu’il a repris le gouvernail de Décision SA, ce spécialiste des bateaux de course et matériaux composites a ainsi dû réduire une première fois la voilure. L’effectif est passé de 32 à 20 employés.

La société d’Écublens a planché sur plusieurs projets – classés confidentiels – du secteur aéronautique. Elle a notamment fourni des moules à des équipementiers de l’aérospatial européen pour la production de carénages et des structures composites. Des composants de haute performance et d’une précision de deux dixièmes de millimètre qui serviront à construire des prototypes du futur. Décision SA a aussi fabriqué, durant trois ans dès 2017, cinq structures composites de taxi-volant électriques à décollage et atterrissage vertical – qu’on appelle eVTOL en anglais – et qui peuvent transporter quatre passagers. Ces appareils font leurs premiers vols de certification aux États-Unis.

Dans le même temps, elle a produit cinq unités du premier prototype de «taxi nautique volant» à motorisation électrique, Seabubble, testé sur le Léman et sur la Seine à Paris. Les passagers sont installés dans un habitacle en composite, qui vole silencieusement au-dessus de l’eau jusqu’à 55 km/h grâce à ses foils, de petites ailes sous-marines attachées sous la coque, soulevant l’engin à partir de 11 km/h.

Poussée par le vent des nouvelles mobilités urbaines, l’entreprise avait repris de l’envergure et compté jusqu’à 35 employés à la fin 2019. Mais avec la crise de la pandémie, qui a frappé lourdement le secteur aéronautique, tous les projets ont été stoppés, déplore Grégoire Metz. Heureusement, elle a pu fabriquer des éléments pour Luna Rossa, le finaliste malheureux de la 36e Coupe de l’America en mars dernier face au Team New Zealand. Un travail de six mois, jusqu’à octobre dernier, sur «des pièces extrêmement compliquées et structurelles».

«Dans le transport maritime à passagers, nous sommes à un carrefour de technologies qui va changer cette industrie dans les quinze prochaines années.» Grégoire Metz, directeur général de Décision SA

Dans l’usine d’Écublens aujourd’hui, c’est donc le calme plat. L’effectif est à nouveau réduit à 20 collaborateurs, dont une douzaine à la production. Les contrats à durées déterminées, pour la plupart, n’ont pas été renouvelés. Le directeur général ne se laisse toutefois pas abattre: «Dans le transport maritime à passagers, nous sommes à un carrefour de technologies qui va changer cette industrie dans les quinze prochaines années. Les capacités grandissantes des moteurs électriques et des batteries permettront de les intégrer dans des bateaux qui devront être très légers. Les matériaux composites ont un grand rôle à jouer. Nous souhaitons accompagner cette transformation, non seulement pour fournir tout ou partie des structures en composites, mais aussi pour concevoir et intégrer les systèmes embarqués comme la gestion de l’énergie, la propulsion, etc.»

Décision SA a quelques projets dans ses tiroirs, notamment pour les taxis flottants avec une unité à foils de 30 m de long. Au plan local, elle est partenaire de la CGN. Mais elle travaille aussi dans le domaine sportif lémanique sur un multicoque non volant.

Dans la grande halle de 400 m2, l’atelier principal est équipé d’immenses fours et d’un autoclave dernier cri pour solidifier les composites pré-imprégnés formant des éléments de grandes tailles comme des structures longitudinales de bateaux, cloisons ou des flotteurs de multicoques. Pour répondre à la demande actuelle, l’entreprise travaille également avec des matériaux biosourcés, comme sur le Seabubble, dont la coque a été construite avec une gamme de résine époxy biosourcée et des fibres naturelles. Grégoire Metz s’imagine toutefois bien que le secteur aérien va redécoller un jour.

Perches de trolleys et cheminées CGN Afficher plus La cheminée composite rétractable du «Vevey», le bateau à roues à aubes Belle Époque de la CGN, a été construite par Décision SA en 2013. JmC Constructeur de pièces composites, Décision SA a touché à beaucoup de domaines dans son histoire, parfois contrainte par les événements. Dès 1987, une période difficile, elle a mis au point et fabriqué des centaines de perches d’alimentation électrique de trolleybus lausannois. Ce produit alliant tubes alu et tubes fibres de verre a été breveté. L’entreprise a aussi fabriqué des composants de montres carbone ou des éléments d’architecture, tel le lanterneau du siège Nestlé ou la tribune d’orgue de l’église de Commugny! L’habilleur de tissus composites d’Écublens se fait aussi la main de temps à autre sur les bateaux historiques de la CGN. Ces jours, ses employés installent une nouvelle toiture imitation bois sur le vapeur Rhône qui reprendra du service cet automne. Par le passé, Décision a construit les deux cheminées des bateaux à roues à aubes «Vevey» et «Italie» lors de leur rénovation en 2013 et 2016. Celles-ci sont en matériaux composites, fibre de verre, mousse PVC pour le premier, balsa pour le second, et sont rétractables sur 1,50 m, afin de les rentrer à l’intérieur du bassin de radoub! J.-M. C.

