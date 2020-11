LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Ascensions – Des montagnes enneigées à la direction de Nestlé, la conquête des sommets Une autobiographie, richement illustrée de photos personnelles, de Peter Brabeck-Letmathe.

Ascensions – Des montagnes enneigées à la direction de Nestlé, la conquête des sommets DR

Peter Brabeck raconte les chemins aventureux qui l’ont conduit à diriger les filiales Nestlé de plusieurs pays d’Amérique latine avant d’être appelé au siège de Vevey. Bientôt à la tête de l’entreprise, il doit restructurer des marques, promouvoir Nespresso, affronter des ONG altermondialistes… Sans oublier ses engagements contre le gaspillage de l’eau, pour l’environnement et pour une alimentation plus saine. Des actions parfois complexes. Et des épreuves personnelles qu’il raconte aussi avec une sincérité touchante. Sa passion pour la montagne lui a appris que, sur les séracs comme dans les affaires, les périodes de doute et d’insécurité peuvent surgir en une seconde et que «dans ces instants extrêmes, il faut garder son calme, conserver une tête claire… et avant tout avoir confiance en ses propres capacités».

Prix et informations*:

Format: 13,5 x 21,5 cm, 288 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* TVA incluse. Frais de port en sus (Fr. 6.50 pour 1 exemplaire en courrier B).

Formulaire de commande