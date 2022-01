Tennis – Ashleigh Barty continue de «marcher» sur le tournoi Dans la lignée de sa quinzaine, la No 1 mondiale n’a laissé que des miettes à Madison Keys (6-1 6-3). Elle disputera sa première finale à l’Open d’Australie samedi. Jérémy Santallo

Ashleigh Barty en action jeudi. Getty Images

Trois jeux et demi: c’est ce que laisse en moyenne Ashleigh Barty à ses opposantes depuis le début de la quinzaine à l’Open d’Australie. C’est simple, personne n’avait autant «marché» sur un Grand Chelem depuis Serena Williams – 16 jeux concédés avant la finale à l’US Open 2013. L’Australienne de 25 ans, double championne à Roland-Garros (2019) et Wimbledon (2021), est en mission au pays et elle l’a encore prouvé jeudi, contre Madison Keys (6-1 6-3), pour se qualifier pour sa première finale sur le site de Melbourne Park.

À 26 ans, Madison Keys n’est pourtant pas n’importe qui. La finaliste de l’US Open 2016, ex-No 7 mondiale, a passé beaucoup de premières balles de service dans le 1er set (80%) mais contre la meilleure joueuse du circuit, cela n’est en aucun cas un gage de sécurité (50% de points gagnés avec). L’Américaine, nerveuse au possible, a lâché trois fois sa mise en jeu en 26 minutes et lorsqu’elle a eu une toute petite opportunité – comme cette balle de break à 4-1 –, Ashleigh Barty a envoyé un ace sur l’extérieur du carré de service. Injouable.

Inexistante lors du 1er set avec ses 14 fautes directes, Madison Keys aurait pu se relancer un peu lors du début de la 2e manche. Mais à 2-2 et avec une balle de break en sa faveur, elle a vu Barty réaliser un enchaînement service – coup droit – finition à la volée imparable. L’Aussie a fait le break dans la foulée et à 5-3, après avoir perdu le premier point sur sa mise en jeu, elle a sorti quatre premières balles de service de son chapeau. «Honnêtement, c’est incroyable. Je suis heureuse de jouer mon meilleur tennis ici», a réagi la grande favorite du public.

Ashleigh Barty, qui a passé 1h par match en moyenne sur le court depuis le début de cet Open d’Australie, tentera samedi de remporter «son» Majeur, face à la Polonaise Iga Swiatek (9e) ou à l’Américaine Danielle Collins (30e). Elle est la première Australienne à atteindre la finale à Melbourne depuis Wendy Turnbull en 1980.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.