Afghanistan – Ashraf Ghani n'aurait pas fui Kaboul avec des millions de dollars

Il est presque certain que l’ancien président afghan Ashraf Ghani n’a pas fui Kaboul au moment de la prise de pouvoir des talibans avec des millions de dollars volés, mais une somme moins importante a été emportée, selon un rapport officiel américain consulté lundi.

Le rapport de l’Inspecteur général pour la reconstruction de l’Afghanistan (Sigar), qui sera publié mardi, est un document provisoire car le bureau attend des réponses à des questions envoyées à Ashraf Ghani. Le document, dont le contenu a d’abord été révélé par le site Politico, comprend des interviews de témoins ainsi que de responsables qui se trouvaient dans l’hélicoptère avec le dirigeant afghan quand il a quitté précipitamment Kaboul alors que les talibans prenaient la ville, le 15 août 2021.

Ashraf Ghani et d’autres responsables avaient été accusés d’avoir emporté dans leur fuite jusqu’à 169 millions de dollars appartenant au gouvernement afghan. «Même si le Sigar a constaté que de l’argent en espèces avait été pris sur le site du palais (présidentiel) et chargé dans ces hélicoptères, les preuves indiquent que cette somme ne dépassait pas un million de dollars, et était peut-être plus proche de 500’000 dollars», selon le rapport.

Les témoins ont dit n’avoir pas vu d’importantes quantités d’argent liquide dans les hélicoptères, déjà surchargés de passagers. Une somme de 169 millions de dollars aurait représenté un bloc de billets de «près de deux tonnes» et d’une taille très imposante, a souligné le Sigar, notant que les personnes interrogées ont dit n’avoir vu que des bagages légers dans les hélicoptères.

«Personne n’avait des millions»

A l’inverse, un responsable transportait environ 200’000 dollars, un deuxième 240’000, tandis que d’autres avaient «5000 à 10’000 dollars dans leurs poches», a assuré un ancien haut responsable au Sigar. «Personne n’avait des millions.»

«Si cela est vrai, le total d’argent en espèces à bord de ces trois hélicoptères atteindrait environ 500’000 dollars, dont 440’000 appartenaient au gouvernement afghan», estime le rapport. «Le Sigar a aussi identifié des circonstances suspectes dans lesquelles environ 5 millions de dollars en espèces auraient été laissés au palais présidentiel», précise le bureau.

L’origine et la finalité de cet argent restent à éclaircir, «mais il aurait été réparti entre des membres du service de protection présidentiel après le départ des hélicoptères mais avant la prise du palais par les talibans», lit-on encore. Il semble qu’il y ait bien eu «des occasions et des tentatives de piller les caisses du gouvernement afghan», selon le rapport.

