Conflit – Asmara, la capitale de l’Érythrée, touchée par des roquettes Les roquettes ont été tirées depuis la région éthiopienne dissidente du Tigré, contre laquelle l’armée éthiopienne mène une intervention militaire.

La capitale de l’Érythrée Asmara a été touchée samedi par des roquettes tirées depuis la région éthiopienne dissidente du Tigré, contre laquelle l’armée éthiopienne mène une intervention militaire, ont indiqué à l’AFP deux diplomates basés à Addis Abeba, une potentielle escalade majeure dans ce conflit.

Selon ces diplomates, plusieurs roquettes sont tombées à proximité de l’aéroport d’Asmara. La radio érythréenne d’opposition Erena, basée à Paris, citant des habitants, indique que quatre «missiles» ont touché la capitale de l’Érythrée. «Les informations dont nous disposons font état de plusieurs roquettes tombées près de l’aéroport» d’Asmara, a déclaré un diplomate à l’AFP. Interrogé par l’AFP, un deuxième diplomate a indiqué avoir les mêmes informations.

Samedi, le Commandement des forces du Tigré avait à nouveau accusé l’Érythrée de prêter main-forte à l’armée fédérale éthiopienne en laissant son aviation décoller du territoire érythréen, mais aussi en intervenant militairement dans les combats au Tigré. Il avait menacé de tirer des missiles en «représailles» contre Asmara et Massaoua, port érythréen sur la mer Rouge.

Escalade majeure

L’Érythrée est l’ennemi juré du Front de libération des Peuples du Tigré (TPLF), parti qui dirige la région du Tigré et a contrôlé durant presque 30 ans l’appareil politique et sécuritaire en Éthiopie. Les tirs contre Asmara sont une escalade majeure dans le conflit au Tigré, dont de nombreux observateurs craignent qu’il entraîne l’Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique (100 millions d’habitants) et mosaïque de peuples, dans une guerre communautaire incontrôlable, mais aussi déstabilise toute la région de la Corne.

Éthiopie et Érythrée se sont affrontées dans une guerre meurtrière entre 1998 et 2000, à l’époque où le TPLF était tout puissant à Addis Abeba. Les deux pays sont restés à couteaux tirés jusqu’à ce que Abiy Ahmed devienne Premier ministre en 2018 et fasse la paix avec Asmara, ce qui lui a valu le prix Nobel en 2019. Abiy Ahmed a progressivement écarté le TPLF du pouvoir et les tensions entre eux n’ont cessé de croître. Jusqu’à l’intervention militaire qu’il a lancée le 4 novembre au Tigré, pour, dit-il, y rétablir des «institutions légitimes».

