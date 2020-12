Racisme dans le football – «Assez!» Les événements de mardi soir lors du match de Ligue des champions opposant le PSG à Istanbul Basaksehir ont marqué la planète football. Réactions en Suisse. Jérôme Reynard

Demba Ba a joué un rôle central dans la révolte . « Lorsque vous mentionnez un homme blanc, vous ne dites jamais « cet homme blanc », vous dites « cet homme » . Pourquoi lorsque vous mentionnez un homme noir, vous devez dire « cet homme noir? » a-t-il lancé mardi soir. keystone-sda.ch

«On est en 2020, y en a assez!» Gelson Fernandes n’y va pas par quatre chemins au moment de revenir sur les événements de mardi soir au Parc des Princes, où les joueurs du Paris Saint-Germain et d’Istanbul Basaksehir ont décidé à l’unisson de rejoindre les vestiaires après un incident à caractère présumé raciste. Pour l’ancien international helvétique (67 sélections), les acteurs ont «fait ce qu’il fallait, enfin». Ils l’ont fait de surcroît en Ligue des champions, sous le feu des projecteurs et dans un contexte – le huis clos – qui nous a tous rendus témoins de la scène.

«Ăla negru.» C’est l’expression qui a tout déclenché, à la 14e minute de jeu. Elle a été utilisée par le quatrième arbitre, le Roumain Sebastian Coltescu, pour désigner Pierre Webó, l’adjoint camerounais d’Istanbul Basaksehir, alors que son arbitre principal et compatriote, Ovidiu Hategan, lui demandait laquelle des personnes assises sur le banc turc il fallait sanctionner pour sa trop grande véhémence. M. Coltescu s’exprimait certes dans sa langue maternelle, où ăla negru ne se traduit pas par «ce négro» mais par «ce noir», mais le mal était fait.

«Lorsque vous mentionnez un homme blanc, vous ne dites jamais «cet homme blanc», vous dites «cet homme». Pourquoi, lorsque vous mentionnez un homme noir, vous devez dire «cet homme noir?» L’attaquant sénégalais de Basaksehir Demba Ba, remplaçant et donc aux premières loges, a joué un rôle central dans la révolte. Il est réputé pour être un homme de convictions, engagé de longue date contre le racisme. «Cet arbitre, il s’est trompé de match pour faire sa dinguerie. Il est tombé sur le MalcolmX du game», a ironisé son compatriote et ancien coéquipier en sélection, Ricardo Faty, sur Twitter.

Un contexte particulier

«L’arbitre ne pensait certainement pas que les choses prendraient une telle ampleur, mais ses propos restent graves, poursuit Gelson Fernandes. Demba Ba a ressenti de l’empathie pour la situation. C’est une personne très intelligente, un leader qui a du vécu. Il s’est très bien exprimé, avec clarté et calme.» Derrière, l’ancien attaquant de Chelsea a incité ses partenaires à quitter la pelouse, suivi par les joueurs du PSG – en tête Neymar, Mbappé («On ne peut pas continuer avec un arbitre pareil») et Kimpembe («Venez, on sort») – dans un élan de solidarité fort. Arrêté, le match a été reporté à mercredi, avec de nouveaux arbitres. Inédit. Historique. Iconique?

«Il n’est peut-être pas raciste, mais dans le contexte actuel cela ne peut plus exister et ce n’est pas excusable.» Philippe Douglas, ex-joueur du Lausanne-Sport

«C’est bien que des sportifs qui touchent des millions et qui auparavant étaient surtout spectateurs de ce genre de débordements prennent les devants. Il faut agir à la source», applaudit Philippe Douglas, ex du Lausanne-Sport, l’un des premiers joueurs de couleur en équipe de Suisse (1989). «De nombreux sportifs noirs ont été insultés à un moment ou à un autre de leur carrière. Mais la différence aujourd’hui, c’est qu’avec tous les mouvements qui naissent – dont Black Lives Matter – cela ne passe plus. D’ailleurs, avant de désigner quelqu’un par sa couleur de peau, même avec une expression qui s’avère peut-être amicale dans certaines cultures, le quatrième arbitre aurait dû avoir ce contexte à l’esprit. Il n’est peut-être pas raciste, mais dans la situation actuelle, cela ne peut plus exister et ce n’est pas excusable.»

Un précédent

Johan Djourou abonde. «Ce n’était pas forcément du racisme, mais c’était en tout cas un manque de respect ou de la bêtise, lance le défenseur aux 76 sélections avec la Nati. La solidarité affichée par les deux équipes m’a fait chaud au cœur. Après, c’était à Paris, où un homme noir a récemment été victime de violences policières et où un PSG-OM a été émaillé par des incidents présumés racistes en septembre. Cela a sans doute joué un rôle.»

«Finalement, c’est comme dans tout: les débordements ne sont pas nouveaux, c’est juste qu’aujourd’hui ils sont filmés et que les images sont accessibles à tout le monde.» Johan Djourou, international suisse à 76 reprises

À travers les réseaux sociaux, les événements du Parc des Princes ont provoqué une grande vague de soutien dans le monde du foot, y compris en Suisse romande, où le FC Sion (mardi soir) et le LS (mercredi matin) y sont allés de leurs messages. «C’était la Ligue des champions, avec des icônes sur le terrain, commente Johan Djourou. En fait, ça ne pouvait pas être un meilleur emplacement. Avec en plus ce huis clos qui, Dieu merci, nous a bien aidés à tout comprendre. Il n’y avait pas de place pour le doute et cela n’aurait pas été pareil si le stade avait été plein. Mais finalement c’est comme dans tout: les débordements ne sont pas nouveaux, c’est juste qu’aujourd’hui ils sont filmés et les images accessibles à tous. Là, à Paris, un précédent a été créé. Va-t-on désormais voir les joueurs quitter la pelouse à chaque fois qu’il y aura un incident de ce genre?»