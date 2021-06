Canton de Vaud – Associer les activités de loisirs aux transports publics Jusqu’en octobre, deux offres vont être proposées aux Vaudois pour favoriser l’utilisation des transports publics pour se rendre à des activités de loisirs disponibles dans le canton.

Le canton de Vaud veut inciter ses habitants à utiliser les transports publics pour ses loisirs, comme ici au château de Chillon (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le canton de Vaud veut encourager ses habitants à se rendre sur ses lieux de loisirs en transports publics. Deux offres sont proposées jusqu’en octobre en partenariat avec Mobilis, la communauté tarifaire vaudoise.

Disponible entre le 3 juillet et le 22 août, la carte «accompagnant» permettra de se joindre, pour un franc, à une personne possédant un titre de transport Mobilis sur les mêmes zones et même classe, et durant la même durée de validité. Deuxième offre du 23 août au 31 octobre, la carte «journalière» permettra aux détenteurs d’un abonnement Mobilis de voyager pour cinq francs sur l’ensemble des zones. Ces deux cartes seront valables dès 09h les jours de semaine ou dès le 1er service le week-end et les jours fériés.

Site internet lancé

Parallèlement, un site internet a été lancé pour faire connaître les activités accessibles en transports publics dans le canton.

«Le Canton et Mobilis posent ici le premier jalon d’une campagne de promotion ambitieuse, visant à développer des concepts durables répondant aux enjeux climatiques actuels», écrit mercredi l’État de Vaud dans un communiqué. Il ajoute que de nouvelles offres incitatives seront proposées dès 2022.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.