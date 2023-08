Il y a de la contorsion dans l’air. Steaks végétaux, saucisses au soja, faux-gras et, désormais, la «viande de culture». En 2030 au plus tard, on pourrait trouver ces produits de laboratoire sur les rayons de la Migros ou de Coop. Encore un produit dont on ignore comment il est confectionné. Qui a l’aspect, le goût, l’odeur, la consistance de la viande. Même les végétariens s’y intéressent. Mais la référence reste la bonne vieille viande.

Cet été, autour des barbecues, une bière sans gluten dans une main et une poignée de chips allégées dans l’autre, c’est bien de la chair animale que nous aurons dans notre assiette. Je mange avec plaisir de la viande et jamais je ne me départis de cette vision, du fait qu’une vie a été retirée afin que la mienne en profite.

C’est millénaire, c’est naturel, c’est bon. Mais cela reste cruel et injuste. Le fameux paradoxe, qui fait que j’éteins ma télé lorsque des lions dévorent un zèbre dans la savane, avant de me cuire un filet de cheval saignant. Créer des produits artificiels, dépenser des sommes et une énergie folle juste pour maintenir ses habitudes, cela est-il plus sensé?

«Et si au lieu de la «non-viande», nous consommions simplement de délicieux plats végétaux?»

Remplacer le goût du sang, la consistance du muscle d’animal mort par des assemblages, des arômes, des jeux de mots rigolos, à part soulager notre conscience, quel en est le but sinon le profit, et le fait de maintenir notre consommation de viande sans la remettre en question? En Suisse, nous consommons déjà plus de trois fois les doses maximales de viande conseillées par les spécialistes de la santé.

Et si au lieu de la «non-viande», nous consommions simplement de délicieux plats végétaux? À volonté, partout, tout le temps, de toutes les manières. Et, parfois, mais rarement, on s’enfilerait un morceau de bidoche, sans trouver d’excuses, sans technologie, sans causer autant de dommages à la planète.

