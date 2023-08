Assurance maladie – Hurni et Maillard relancent le débat sur la caisse publique Un projet d’initiative populaire devrait émerger du congrès du PS samedi. Après l’explosion des primes, cette troisième tentative sera-t-elle la bonne? Florent Quiquerez

Baptiste Hurni et Pierre-Yves Maillard, deux générations de socialistes derrière un même projet. GABRIEL MONNET/KEYSTONE ET YVAIN GENEVAY/LE MATIN DIMANCHE

Dans un mois, Alain Berset annoncera le montant des primes 2024. Et tout laisse à croire que c’est un nouveau coup de massue qui attend les assurés. Les premières estimations évoquent une hausse de plus de 7%. Pour soulager les ménages, le Parti socialiste a déjà son initiative populaire qui veut limiter les primes à 10% du revenu. Mais lors de son congrès du 26 août, il pourrait faire le pas suivant et ressusciter un serpent de mer de la politique suisse: la caisse publique.