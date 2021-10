Bande dessinée – Astérix en quelques chiffres totalement fous Mercredi 21 octobre, «Astérix et le Griffon», le 39e épisode des aventures des deux Gaulois les plus célèbres au monde sort en librairie. Olivier Wurlod

Jean-Yves Ferri, le scénariste, pose avec les deux célèbres Gaulois dont il imagine les aventures depuis cinq albums. Olivier Corsan/Le Parisien

Début de l’ère chrétienne, face aux puissantes légions romaines, des peuples résistent. Parmi eux, l’on trouve les Gaulois, ou du moins un petit village encerclé de camps romains. Mais ils ne sont pas les seuls. Tout au nord de l’Empire, les Sarmates mettent aussi sous forte pression les forces de César. Écumant les plaines de l’actuelle Ukraine jusqu’aux steppes d’Asie centrale, descendant des puissantes Amazones (dixit Hérodote), les redoutables cavaliers sont au cœur des nouvelles aventures d’Astérix et Obélix.

Après avoir savouré de la fondue en Suisse, sympathisé avec leurs fiers voisins belges ou même traversé l’Atlantique, les deux célèbres héros gaulois partent donc à l’est pour leur 39e album baptisé «Astérix et le Griffon». Avec 5 millions d’exemplaires mis sur le marché, ce nouvel opus de la série imaginée par René Goscinny et Albert Uderzo (décédé l’an dernier à l’âge de 92 ans) s’annonce déjà comme l’un des plus gros succès éditoriaux de l’année. Au fil des générations de lecteurs, Astérix reste l’une des BD les plus populaires. La preuve en chiffres.