Pour ou contre – «Astérix et Obélix – l’Empire du Milieu» donne du poil à gratter Rififi critique au village des irréductibles Gaulois. Pascal Gavillet trouve le sanglier faisandé, Cécile Lecoultre chante ses louanges avec le barde. Cécile Lecoultre

L’acteur français Guillaume Canet est à la fois le réalisateur et l’un des acteurs principaux de ce nouvel opus. © 2023 - PATHÉ FILMS

Dans cette aventure inédite, cinquième adaptation de la BD depuis 1999, Astérix le Gaulois se risque dans «l’Empire du Milieu». Réalisateur et acteur, Guillaume Canet se dépense avec les suspects habituels, de Marion Cotillard à Vincent Cassel. La mission en 50 av. J.-C.: sauver l’impératrice de Chine emprisonnée par un prince félon et rentabiliser le budget pharaonique pour la France de 65 millions de francs. Si la potion magique ne sera pas de trop pour contrer les manœuvres de Jules César empêtré dans sa conquête de la cyclonique Cléopâtre, la mode est au végétarisme, à la méditation et au kung-fu. De quoi diviser la critique.