Sorties cinéma – «Asteroid City», «Élémentaire»:quels films aller voir cette semaine? L’été arrive et les nouveautés sont toujours au rendez-vous. Entre le dernier Pixar, un drôle de film avec Karin Viard, et un jeu de massacre finlandais sous influence Tarantino, l’embarras du choix est une fois de plus de mise. Pascal Gavillet

«Élémentaire», la naissance de l’amour

Pixar est au rendez-vous. THE WALT DISNEY COMPAGNY

Comme la plupart des films produits par les studios Pixar, «Élémentaire» («Elemental») recrée un univers imaginaire possédant ses propres règles, sa logique interne et des éléments de morale qui en général s’accordent avec les nôtres.

De manière assez basique, nous sommes ici à Element City, une ville où les quatre éléments parviennent à vivre dans la plus enviable des harmonies. Chaque élément est représenté par des familles de personnages évoluant dans le respect des autres, voire avec une certaine complémentarité. Jusqu’à l’apparition d’une émotion aux retombées insoupçonnées, l’amour.

L’esprit de concorde qui règne dans ce film d’où les méchants sont quasi absents ne signifie pas que le conte (quoi d‘autre?) présenté soit trop édulcoré. Il y a au contraire un sens des réalités et des dangers qui traversent un métrage visant davantage les enfants qu’«Inside Out» ou «Soul». «Élémentaire» assume même une certaine élégance en les tenant par la main pour leur éviter de verser trop de larmes. Bourré de charme.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Élémentaire» Afficher plus Réalisateur: Peter Sohn

Animation (USA, 101’)

«Magnificat», le prêtre était une femme

Karin Viard, dans le rôle de la chancelière du diocèse. AGORA FILMS

La prêtrise doit-elle être ouverte aux femmes? Telle est la question posée par cette intrigue peu banale tirée d’un roman d’Anne-Isabelle Lacassagne, «Des femmes en noir». Tout débute par le décès d’un prêtre. Un vent de panique souffle alors autour de sa dépouille. Chancelière du diocèse, Charlotte découvre avec stupéfaction qu’il s’agissait d’une femme. Scandale et imposture. Le souci est de savoir comment une telle méprise a pu avoir lieu, comment elle/il a pu cacher son identité toutes ces années sans que personne ne s’aperçoive de rien.

Virginie Sauveur, réalisatrice qui n’avait jusqu’alors œuvré que sur des productions télévisuelles, traite ce thème grave et sérieux avec légèreté, voire humour. Ce qui a pour effet de le désamorcer et paradoxalement de ramener les vraies questions au centre de la table. Menée par une Karin Viard excellente, cette intrigue rocambolesque sur le papier devient crédible et touchante. Enthousiasmant.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Magnificat» Afficher plus Réalisatrice: Virginie Sauveur

Avec Karin Viard, François Berléand

Comédie (Fr., 97’)

«Delta», des antihéros aux commandes

Des anti-héros. XENIX FILMS

Voici un affrontement entre deux communautés dans le delta du Pô qui ira constamment crescendo. Osso, volontaire chargé de la surveillance du parc naturel, cherche à protéger le site des braconniers et des pêcheurs. Mais en affrontant une bande particulièrement vindicative, il va devoir faire face à des traumatismes surgis d’un passé lointain.

Ces portraits croisés d’antihéros passent de la zénitude à la violence avec une sorte de naturel que la mise en scène épouse. Celle-ci n’est pourtant pas assez maîtrisée pour que le film dévie vers quelque chose de plus fort et de moins terre à terre que ce qu’on voit. Auteur du film, Michele Vannucci fait ici entièrement confiance à ses comédiens et il a raison. Alessandro Borghi et Luigi Lo Cascio sont parfaitement convaincants et tiennent même le film sur leurs épaules. Ce n’est pas forcément suffisant mais suffit à assurer le minimum.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Delta» Afficher plus Réalisateur: Michele Vannucci

Avec Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio, Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito

Drame (Ita., 105’)

«Sisu», un délirant carnage

Un film violent mais curieusement féministe. PRAESENS-FILM

Les influences sont assez nettes. Entre Sergio Leone pour l’âpreté de paysages semblant tirés de westerns des années 1970 et Quentin Tarantino pour la violence graphique et l’aspect jouissif de ce jeu de massacre dont on se demande qui ressortira vivant, le ton est posé. Structuré en plusieurs chapitres, ce film finlandais de Jalmari Helander emboîte le pas à un ancien soldat et authentique baroudeur qui découvre un gisement d’or au cœur de la Laponie. Mais le territoire est occupé par les nazis (nous sommes en 1944) et ceux-ci entendent bien faire main basse sur le butin. Sauf qu’ils ne savent pas sur qui ils vont tomber.

Ce délirant carnage, prétexte à toutes sortes de scènes sanglantes, dopé à la testostérone, curieusement féministe malgré les apparences, est à prendre comme un pur divertissement strié de séquences-chocs et traversé par la folie. Un miracle à petit budget.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Sisu» Afficher plus Réalisateur: Jalmari Helander

Avec Jorma Tommila, Aksel Hennie

Guerre (Fin., 91’)

«Asteroid City», l’art de faire illusion

Le monde selon Wes Anderson. FOCUS FEATURES

Il fait toujours un peu le même film, Wes Anderson. Avec des variantes et un style reconnaissable. Ici, à trois kilomètres d’essais nucléaires qui trouent le bleu du ciel, une bourgade désertique du sud-ouest des États-Unis teste un programme devant des enfants surdoués. Affirmer que le cinéaste se fait plaisir est une certitude. Prétendre qu’il sait le communiquer s’apparente à une erreur. Durant 104 minutes, l'esthétique toc du récit se déploie dans une mise en scène chichiteuse, accouchant d’un film prétentieux et creux.

Difficile de comprendre comment cet auteur parvient encore à faire illusion et à convoquer, comme Woody Allen dans ses grandes années, les castings les plus flamboyants du cinéma américain actuel. Après une suite de films plus décourageants les uns que les autres, «Asteroid City» continue dans la même veine. Direction unique: nulle part!

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Asteroid City» Afficher plus Réalisateur: Wes Anderson

Avec Tom Hanks, Margot Robbie, Hong Chau

Comédie (USA, 104’)

