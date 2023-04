L’or bleu à la maison – Astuces et bons réflexes pour économiser l’eau Les économiseurs et autres collecteurs d’eau de pluie sont efficaces, à condition de bien les choisir. Marie Maurisse

Il existe de grandes différences entre les pommeaux de douche économes, d’où l’importance de choisir le bon modèle, souligne Anne Onidi, journaliste à la Fédération romande des consommateurs. Getty Images

Fini, le temps des bains chauds remplis à ras bord et des douches à rallonge. Avec le réchauffement climatique, l’heure est aux économies d’eau! Les citoyens sont incités par les autorités à consommer l’or bleu de manière plus raisonnée. Le marché, lui, suit la tendance et propose désormais plusieurs accessoires dans ce but.

Les économiseurs d’eau ont le vent en poupe. Ces petits embouts se placent sur les robinets et mélangent de l’air à l’eau qui coule, réduisant ainsi le flux jusqu’à 50% sans que l’utilisateur ne s’en aperçoive. La plupart coûtent une dizaine de francs. Le principe est le même pour les pommeaux de douche économes, ajoute Anne Onidi, journaliste à la Fédération romande des consommateurs (FRC). «Selon le dernier test comparatif de l’émission suisse alémanique Kassensturz, il existe de grosses différences entre les modèles: entre 4,9 et 13,7 litres par minute, souligne-t-elle. D’où l’importance de bien choisir le plus efficace!»

Parmi les astuces évoquées, le site officiel energie-environnement.ch mentionne aussi les limiteurs de volume de la chasse des toilettes, dont un cylindre de métal qui empêche la cuvette de se vider complètement lorsqu’on la tire. Ainsi que les mitigeurs d’eau modernes, qui évitent à la personne de faire couler de l’eau froide, puis de l’eau chaude, afin de trouver la bonne température pour se laver les mains…

Collecteur d’eau de pluie

Pour ceux qui ont une terrasse ou un jardin, il semble utile d’investir dans un récupérateur d’eau de pluie, dont il existe désormais pléthore de modèles vendus dans le commerce. Selon le magasin de bricolage Hornbach, un tel système permet de remplacer la moitié de l’eau potable consommée par de l’eau de pluie, qui permet d’arroser ses plantes et son jardin, mais aussi de faire fonctionner son lave-linge et sa chasse d’eau. Le collecteur le moins cher est tout de même à 600 francs chez Hornbach et le plus onéreux à 3600 francs.

«Mais une cuve toute simple est déjà utile, précise Francis Gétaz, spécialiste en installations sanitaires et gestionnaire de réseau d’eau. Il vaut mieux l’enterrer pour que la température de l’eau reste basse – si elle dépasse les 25 degrés, elle risque de tourner. De même, mieux vaut un bac fermé pour éviter la prolifération de moustiques tigres.»

Ce fontainier regrette que l’eau coûte aussi peu cher en Suisse, car il constate encore beaucoup de gaspillage d’eau dans les communes. Pour lui, les mentalités n’évoluent que trop lentement. «En moyenne dans les ménages helvétiques, chaque personne dépense 30 centimes par jour pour obtenir de l’eau potable de qualité au robinet. Il y a donc peu de motivation financière à l’économiser.» C’est ce que même les Services cantonaux de l’énergie et de l’environnement écrivent.

