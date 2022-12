Bonnes résolutions – Astuces tous azimuts pour contrer la gueule de bois La soirée de Nouvel-An promet d’être arrosée? Mille conseils fleurissent sur le web pour prévenir ou guérir l’état nauséeux du lendemain d’hier. Florilège. Cécile Collet

La banane, un aliment qui aiderait à soulager un peu la gueule de bois. Getty Images

Non, il n’y a pas de remède miracle contre la gueule de bois! À part peut-être le bouillon magique du chef étoilé Armel Bedouet (L’Aparté, Hôtel Royal, Genève), testé pour vous et dont nous vous livrons la recette ci-dessous. Et pour cause, il réunit quelques-uns des ingrédients conseillés par les nutritionnistes. En tête de gondole, l’eau, en quantité astronomique si possible. Puis les sels minéraux, les fruits ou encore le gingembre. D’autres pseudo-solutions fleurissent sur internet. On vous en livre quelques-unes avec le conditionnel d’usage.