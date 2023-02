Théâtre de Vidy – «Athéna revient en punk pour bâtir son Parthénon de carton» L’artiste française Phia Ménard propose une performance tragi-comique: monter un abri en kit, comme une parabole de la fragilité du monde. Alexandre Lanz

«Contes immoraux, partie I - Maison mère», Compagnie Non Nova et Phia Ménard, Théâtre de Vidy, Lausanne, du 28 février au 5 mars, vidy.ch . JEAN-LUC BEAUJAULT

Au téléphone, sa voix profonde et réfléchie rappelle celle de Laure Adler, sur France Inter. Comme la journaliste anticonformiste, l’artiste venue du cirque Phia Ménard pose un regard punk et philosophique sur le monde en pleine mutation par le biais de son métier d’origine, la jonglerie. Dans sa bouche, l’adverbe «finalement» revient souvent, comme un pont entre les fondements fragilisés de la société et le rêve d’une nouvelle humanité. En attendant de la découvrir sur scène, ouvrons le mode d’emploi de son Parthénon en kit. Embarquement immédiat dans une épopée bancale aussi absurde qu’hilarante.