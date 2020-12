Athlétisme – Athletissima s’attend à recevoir des stars en masse Le meeting lausannois, prévu le 26 août prochain à la Pontaise, s’est vu attribuer des disciplines phares des la Ligue de Diamant, comme le 200m et le saut à la perche masculins, ou le 400m féminin. Sport-Center

Le Suédois Armand Duplantis devrait faire monter la température lors du prochain Athletissima. KEYSTONE

Le 200m et le saut à la perche masculins, ainsi que le tour de piste féminin s’annoncent comme les épreuves phare d’Athletissima 2021, le 26 août à Lausanne. Au terme de négociations au sein de la Ligue de diamant, la manifestation de la Pontaise s’est vu attribuer des disciplines qui verront affluer les stars en masse.

Parmi les sujets de satisfaction, la date: le meeting aura lieu 18 jours après la fin des JO de Tokyo. Un intervalle suffisant pour que les athlètes puissent se remettre de leurs émotions et de leur fatigue. La manifestation se tiendra deux semaines avant la grande finale de la Ligue de diamant prévue à Zurich.

Les 14 épreuves estampillées Ligue de diamant d’Athletissima sont, chez les hommes: le 200m,

le 800m, le 3000m, le 110m haies, la perche, le poids et le javelot; et chez les femmes: le 100m,

le 400m, le 1500m, le 400m haies, la hauteur, la longueur et le triple saut. Un relais 4x100m

féminin figurera aussi au programme, hors Ligue de diamant.

Lea Sprunger: la der à la Pontaise

Les deux courses sur le tour de piste féminin (400m et 400m haies) sont la garantie de revoir à l’œuvre une dernière fois à Lausanne Lea Sprunger (30 ans), la championne d’Europe en titre du 400m haies. La Nyonnaise a annoncé que 2021 serait sa dernière saison. A Lausanne, elle aura le choix entre le 400m plat ou avec obstacles.

Lea Sprunger aura le choix entre le 400m plat ou le 400m haies, le 26 août prochain à Lausanne. KEYSTONE

Les deux Nos 1 de l’athlétisme en 2020, couronnés «athlètes de l’année» le week-end dernier par World Athletics, seront potentiellement et même probablement de la partie: le Suédois Armand Duplantis est attendu pour le concours de la perche et la Vénézuélienne Yulimar Rojas pour le triple saut.

Cette dernière discipline fait partie des cinq épreuves réhabilitées par World Athletics, après la fronde des athlètes mécontents de leur suppression de la Ligue de diamant en 2020. Parmi ces épreuves ressuscitées figure aussi le 200m, et ça tombe bien: «Le virage de La Pontaise est exceptionnel, comme l’a toujours relevé Usain Bolt lui-même», se félicite le patron du meeting Jacky Delapierre. Un athlète comme l’Américain Noah Lyles, star du demi-tour de piste, mettra assurément de l’ambiance à Lausanne.