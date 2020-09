France – Deux blessés en plein Paris… à la machette? Deux salariés d’une société de production TV ont été blessés à l’arme blanche près des anciens locaux de la rédaction de Charlie Hebdo ce vendredi à la mi-journée. Deux suspects ont été placés en garde à vue.

Deux personnes ont été blessées à l’arme blanche- Le Parisien affirme qu’il s’agit d’une machette- à Paris ce vendredi dans des circonstances encore indéterminées près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo, en plein procès des attentats meurtriers qui l’avaient notamment visé en janvier 2015, a-t-on appris de sources concordantes. Elise Lucet, la journaliste de France2, a confirmé qu’il s’agissait de deux collaborateurs de la société de production télévisée qui produit notamment son émission phare «Cash Investigation».

Deux personnes se trouvaient en «urgence absolue», a précisé la préfecture de police de Paris. Deux personnes ont été placées en garde à vue, a appris l’AFP auprès d’une source judiciaire. Un premier suspect avait été interpellé à proximité de la place de la Bastille, dans le centre de la capitale, selon la préfecture de police de la capitale française.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé dans la foulée qu’il se rendait au centre de crise du ministère de l’Intérieur après «l’attaque» qui a fait au moins quatre blessés près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo à Paris.

«Un événement grave vient de se produire à Paris. Une attaque par arme blanche a été perpétrée dans le XIe arrondissement, devant l’ancien siège de Charlie Hebdo, faisant quatre blessés, dont semble-t-il deux dans un état grave. Dans ces conditions, je suis obligé de me rendre au centre de crise à Beauvau pour m’assurer de la réalité de la situation et de son évolution», a souligné le chef de gouvernement, écourtant un déplacement à Pantin (Seine-Saint-Denis).

Tous les élèves aux abris

«Des milliers d’élèves», de la crèche au lycée, ont été confinés par précaution dans plusieurs quartiers du centre de Paris après cette attaque, a indiqué à l’AFP la mairie de la capitale.

Cinq écoles dans l’arrondissement où a eu lieu l’attaque et toutes les écoles d’arrondissements voisins ont été confinées. «Ca représente des milliers d’élèves, de la crèche au lycée. On se met en sécurité. On est de train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi», a expliqué Ariel Weil, maire des quartiers du centre de Paris.

L’assaillant interpellé

Le suspect a été interpellé près de la place de la Bastille, dans le centre de Paris, non loin de la rue où se trouvait l’ancien siège de Charlie Hebdo.

«Deux collègues fumaient une cigarette en bas de l’immeuble, dans la rue. J’ai entendu des hurlements. Je suis allée à la fenêtre et j’ai vu un de mes collègues, taché de sang, être poursuivi par un homme avec une machette dans la rue», a témoigné une employée de Premières Lignes, une agence de presse et société de production installée rue Nicolas Appert, dans laquelle Charlie Hebdo avait ses anciens locaux.

L’hebdomadaire satirique, cible des jihadistes, dont la rédaction a été décimée lors de l’attentat de janvier 2015, est installé depuis à une adresse tenue secrète.

«On sait que nos deux collègues sont blessés, mais nous n’en savons pas davantage pour le moment», a ajouté l’employée de Premières Lignes.

«Vers midi, on est allé faire une pause déjeuner au restaurant. En arrivant, la patronne s’est mise à crier Partez, partez, il y a un attentat... On est parti en courant s’enfermer et rester à l’intérieur de notre boutique avec quatre clients», a raconté à l’AFP Hassani Erwan, 23 ans, un coiffeur installé à proximité.

«Extrêmement choquée par l’attaque meurtrière à proximité des anciens locaux de #CharlieHebdo, dans un arrondissement de Paris qui a déjà payé un lourd tribut à la violence terroriste», a réagi sur Twitter la présidente de la région parisienne Valérie Pécresse.

Un périmètre élargi a été établi dans la zone pour un «colis suspect», a aussi indiqué la préfecture, en invitant à «éviter le secteur».

La rue Nicolas Appert est bloquée, avec une dizaine de policiers déployés sur place, a constaté une journaliste de l’AFP.

Le parquet antiterroriste saisi

Le parquet national antiterroriste français a annoncé être saisi de l’enquête après cette attaque.

L’enquête de flagrance est ouverte pour «tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle», a-t-il précisé.

Une deuxième personne a été placée en garde à vue, a appris l’AFP auprès d’une source judiciaire.

Un premier suspect avait été interpellé à proximité de la place de la Bastille, dans le centre de la capitale, selon la préfecture de police de la capitale française.

