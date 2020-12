Culture à Vevey – Attaque en règle contre le Musée Jenisch Trois partis proposent de couper les vivres au Cabinet cantonal des estampes, pour que l’État délie sa bourse. Pari risqué, où Vevey pourrait perdre des joyaux. Stéphanie Arboit

Le Musée Jenisch de Vevey Florian Cella/24Heures

«Pourquoi dénigrer ainsi notre patrimoine culturel? Si ces propositions sont acceptées, cela reviendra à fermer purement et simplement le Musée Jenisch!» Candidate à la Municipalité de Vevey (pour Décroissance-Alternatives), Nana Sjöblom est stupéfaite, tout comme des observateurs avisés du monde muséal vaudois. La cause: trois partis (Vevey Libre, l’UDC et le PDC) proposent de supprimer l’argent alloué par la Ville au Cabinet cantonal des estampes.

Ce dernier, situé entre les murs du Musée Jenisch, abrite pourtant, «issues de six fonds différents, parmi les plus belles estampes du monde, de Dürer à la création contemporaine», rappelle la directrice de l’institution, Nathalie Chaix. Si cette dernière peut comprendre la réduction de certaines dépenses au moment de l’examen du budget, elle déplore toutefois une «mise en péril de l’institution».