Service public – Attaquée de tous côtés, la RTS vit des heures difficiles Ligne éditoriale, gestion du personnel, coupes dans les émissions: le soutien traditionnel de la droite romande à la SSR s’érode. Florent Quiquerez , Berne

La RTS – ici la tour à Genève – vit une semaine noire. KEYSTONE

C’est suffisamment rare pour être signalé. Mardi, trois sénateurs PLR – Olivier Français (VD), Johanna Gapany (FR) et Philippe Bauer (NE) – publiaient une lettre ouverte à la RTS sur le traitement médiatique de l’interview de leur collègue Marianne Maret (Centre/VS), dimanche au «19:30». Ils pointent du doigt des questions «dévalorisantes», notamment le fait que la Valaisanne - femme au foyer durant dix-neuf ans – n’aurait pas le bon profil pour faire avancer la cause des femmes.

Cette missive tombe au plus mal pour la RTS. Lundi, c’est l’annonce de la suppression de «TTC» et le rabotage d’«Infrarouge», pour des raisons d’économie, qui suscitaient un flot de critiques. Le tout, alors que l’UDC projette deux initiatives portant sur la redevance et l’orientation politique du service public.