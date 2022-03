L’invité - Attendons encore avant d’acheter fraises et asperges

Les journées se rallongent, pâquerettes et autres primevères font une timide apparition dans les prés. Le printemps est proche, mais nous restons néanmoins toujours en hiver. En entrant dans n’importe quelle grande surface, on a pourtant l’impression d’être en plein mois de mai, avec des étals qui débordent de fraises, d’asperges et d’autres fruits et légumes qui poussent chez nous plutôt à la fin du printemps ou en été.

De prime abord, on pourrait se réjouir de trouver ces primeurs en vente à moment de l’année où la grisaille et les températures hivernales donnent envie de mettre un peu de vitamines et de couleurs dans les assiettes. Pourtant, ces importations hors saison ont des impacts aussi nombreux que néfastes, et devraient être évitées à tout prix.

«Au moment où les produits suisses arrivent sur le marché, de nombreuses personnes se sont déjà lassées.»

Pour leur impact sur le climat tout d’abord: d’après une étude mandatée par le WWF, le bilan carbone d’un kilo d’asperges importé du Pérou en avion au mois de février est par exemple quinze fois supérieur à celui d’un kilo des mêmes légumes cultivés en pleine terre en Suisse au mois de mai.

Pour leurs conditions de production ensuite: ces primeurs sont bien souvent cultivées dans des conditions humaines et environnementales déplorables, cueillies par des travailleurs mal payés et exploités. S’ajoutent à cela l’épuisement hydrique et la pollution des sols de régions aux ressources en eau limitées, avec des conséquences graves pour la population locale.

Pour la concurrence déloyale à nos producteurs locaux enfin: la saison normale pour les fraises ou les asperges dans notre pays commence au mois de mai. En remplissant avec plusieurs mois d’avance les rayons des supermarchés de ces mêmes produits cultivés à l’autre bout du monde, on fait perdre toute notion de saisonnalité. Au moment où les produits suisses arrivent sur le marché, de nombreuses personnes se sont déjà lassées de ce qu’elles ont pu consommer les mois précédents, et tournent déjà leur regard vers les melons, abricots et autres fruits tout aussi importés…

Pour l’environnement et les producteurs locaux

Il serait temps que les choses changent, et que l’on protège mieux l’environnement et nos producteurs locaux, soumis à des contraintes bien plus strictes que leurs concurrents d’autres pays. Les grands distributeurs ont une responsabilité en la matière, et l’heure semble venue d’agir au niveau législatif pour mieux cadrer les importations et les conditions de vente de ces produits. L’initiative «pour des aliments équitables», lancée par les Verts il y a quelques années et poursuivant des buts similaires, avait d’ailleurs obtenu un joli succès en terres vaudoises.

Mais avant toutes choses, c’est en tant que consommateurs que nous avons la possibilité d’agir, en prenant notre mal en patience et en attendant le mois de mai pour déguster des fraises et des asperges bien de chez nous!

Alberto Mocchi Afficher plus Président des Verts vaudois, syndic de Daillens Florian Cella

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.