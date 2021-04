Communication digitale – Attention à ne pas se tromper d’émoticônes au boulot Les émojis sont de plus en plus utilisés pour communiquer avec ses collègues. Ils amènent un peu de légèreté et d’humour lorsque les situations se tendent. Encore ne faut-il pas se tromper sur leur signification. Nicolas Pinguely

Avec la clientèle, l’utilisation d’émoticônes souvent familiers devrait rester limitée. DR

On utilise ou on reçoit tous des émoticônes sur WhatsApp et les réseaux sociaux: un visage faisant un clin d’œil ou envoyant un baiser, pouce levé pour dire que tout est OK, et j’en passe. Leur utilisation est simple et marrante.

Mais communiquer au travers des émojis avec ses collègues est plus délicat. Une personne peut paraître peu professionnelle, voire impolie, si elle répond par un pouce levé à chaque message Slack, au lieu d’apporter une réponse détaillée. Attention aussi à leur utilisation avec des clients, qui pourraient mal prendre la familiarité propre à ces petites figurines!