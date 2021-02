Rencontre avec Bonnie Tyler – Attention aux 70es rugissants! Pour son anniversaire, la rigolote Galloise s’offre un 18e album et une tournée. Rien de tel que se replonger dans les sonorités eighties et les odeurs de laque pour lutter contre la morosité ambiante.. Thérèse Courvoisier

Il vaut mieux avoir des réflexes affûtés quand on a Bonnie Tyler au téléphone. Contrairement à ce qui se fait dans bon nombre de salles de concert, le niveau des décibels n’est pas limité et il n’est pas rare de risquer un tympan percé tant ses joyeuses exclamations, éclats de rire et extraits improvisés de tubes d’hier et de demain sont sonores!

Coincée en Algarve

Fofolle comme toujours, en manque évident de contacts humains et de l’adrénaline de la scène, la Galloise commence par placer le décor. «Je suis dans ma maison en Algarve et là, je regarde le soleil briller sur l’océan alors que je vous parle. Ce serait quand même plus chouette si vous pouviez être là aussi, non?» Plusieurs fois elle répétera qu’elle ne devait passer qu’une semaine dans cette résidence secondaire de rêve qu’elle et son mari ont construite pas loin de chez leur ami Sir Cliff Richard pour inviter toute sa nombreuse famille au soleil, mais que le Covid en a voulu autrement.