Bienne (BE) – Attention aux vols par effraction La police cantonale bernoise signale jeudi une recrudescence des vols par effraction dans la région biennoise. Elle donne également des conseils.

La police cantonale bernoise appelle à la prudence. Photo d’illustration/Keystone

Depuis la mi-novembre, la police cantonale bernoise a enregistré, dans la région de Bienne, une augmentation des vols par effraction ou introduction clandestine dans des habitations ou des entreprises, ainsi que dans des véhicules.

Plus de 90 annonces de vols par effraction ou introduction clandestine dans des locaux d’habitation ou au sein d’entreprises ont été faites ainsi qu’environ 60 pour ce qui concerne les véhicules. La ville de Bienne a été la plus fortement touchée, alors que quelques cas concernent également des communes avoisinantes du Seeland et du Jura bernois.

Campagne de prévention

En conséquence, la police cantonale bernoise a décidé de mener, au cours des deux prochaines semaines, une campagne de prévention dans la région touchée. La campagne visera à sensibiliser le public à la problématique, car chaque vol par effraction ou par introduction clandestine représente une intrusion majeure dans la vie privée des personnes concernées et affecte tout particulièrement le sentiment subjectif de sécurité.

De sorte, en plus des mesures préventives, des mesures répressives telles que des contrôles ciblés constituent une part importante du travail constant de la police. Davantage de patrouilles seront également présentes dans la région. Le but sera d’identifier les auteurs de ces délits, de les interpeller et ainsi d’éviter la poursuite de ces méfaits. C’est notamment ce qui s’est passé dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 novembre : A Bienne, une patrouille a pu interpeller un homme qui était sur le point de commettre un vol par introduction clandestine dans un véhicule. L’enquête est en cours.

Précautions à prendre Afficher plus La police cantonale bernoise conseille à ses habitants: - De verrouiller toutes les portes et fenêtres des propriétés ou des véhicules, même pour de courtes absences. - De ne pas laisser d’objets de valeur dans les véhicules. - En particulier pendant les mois d’hiver, d’utiliser des minuteries et des sources lumineuses, afin de simuler une présence à la maison ou dans les locaux d’entreprises. À cela, on peut ajouter que les indications de la population se sont révélées à maintes reprises décisives, afin d’intervenir rapidement et de pouvoir interpeller les auteurs des délits. Les observations suspectes peuvent être signalées à tout moment à la police cantonale bernoise au numéro d’urgence 112 ou 117.

