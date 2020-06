Autosuffisance – Attention, il y a pénurie de poules En ce printemps de semi-confinement, de nombreux privés ont acheté des poules. Mais accueillir des pondeuses doit se faire selon des règles strictes, rappellent les professionnels. Sébastien Jubin

Si la poule est un animal plutôt facile, elle demande un espace adapté et des soins réguliers. iStock

L’exploitation Scheurer, à Develier (JU), élève plusieurs milliers de poules chaque année. Les agriculteurs Sabine et Sébastien n’avaient jamais vécu une situation pareille à ce printemps et estiment l’augmentation des ventes à 40%. Au début de mois de mai, 1200 poulettes ont trouvé preneur. «Vendues 25 francs pièce, elles sont parties comme des petits pains. C’est une année exceptionnelle et c’est clair qu’il y a un effet coronavirus. Par ailleurs, il faisait beau et nous supposons qu’il y a aussi un effet de mode.»