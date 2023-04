Contrôles de police – Attention les vélos sur les trottoirs de Lausanne! Avec l’arrivée des beaux jours, la police annonce qu’elle va réprimer systématiquement les infractions aux règles de la circulation routière impliquant les deux-roues. Laurent Antonoff

Fini la prévention. La police de Lausanne annonce clairement la couleur: avec l’arrivée des beaux jours, elle va intensifier les contrôles et dénoncer systématiquement les infractions aux règles de la circulation routière. Dans sa ligne de mire, les cycles, les e-bikes et les trottinettes électriques qui auraient la mauvaise idée d’emprunter les trottoirs et les zones piétonnes de la capitale vaudoise.

Depuis plusieurs années, la police de Lausanne mène des actions de prévention ciblées à l’endroit des usagères et usagers de véhicules à deux roues et de trottinettes électriques, notamment dans les zones piétonnes, afin de leur rappeler l’obligation du respect des règles de circulation. Sans grands résultats. «Force est de constater que les comportements inadéquats lors de l’utilisation de ces moyens de locomotion sont en augmentation», concèdent les forces de l’ordre.



Accidents en nette hausse

Le nombre d’accidents impliquant des trottinettes électriques est en nette hausse: 10 en 2020, 24 en 2021 et 31 en 2022. Ils ont fait 10 blessés graves et un mortel. Si les accidents impliquant des cycles et des e-bikes ne connaissent quant à eux pas de hausse significative, une augmentation des personnes blessées lors d’accidents avec des e-bikes «lents» est toutefois observée: 27 en 2020, 33 en 2021 et 35 en 2022.

«Cette approche répressive sera intégrée quotidiennement à l’activité des policières et des policiers présents en rue, autant au centre-ville que dans les quartiers périphériques», prévient la police. Pour rappel, circuler sur un trottoir est sanctionné par une amende de 40 francs et dans une zone piétonne de 30 francs.

La police de Lausanne invite les personnes adeptes de mobilité douce à s’informer sur les règles en vigueur en lien avec la spécificité de leur engin et à se conformer à celles-ci afin de ne pas être dénoncées.

