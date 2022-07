Intervention des SIS – Atterrissage d’urgence à Jussy Un petit avion sans moteur est tombé en panne dans les airs de la campagne jusserande. Aurélie Toninato

Les dégâts sont matériels, le pilote et la passagère ne sont pas blessés. SIS

Jeudi, un appel lancé à la centrale du SIS a fait état d’une alerte quelque peu insolite: une urgence dans les airs. «On nous a signalé qu’un ULM tournait au-dessus de Jussy, avec un dégagement de fumée, explique le lieutenant-colonel. Nous avons donc engagé deux véhicules, une ambulance et une dizaine d’hommes en prévention.» Les équipes du SLIA (le Département Sauvetage et lutte contre les incendies aéroportuaires de Genève Aéroport) ont également été engagées, avec six hommes et deux véhicules.

Heureusement, le pilote et sa passagère ont pu se poser sans encombres dans un champ. Ils ne sont pas blessés mais l’engin est endommagé. Le duo est parti de Prangins et devait atterrir à Annemasse.

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.