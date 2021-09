Multimédia – Atterrissage tout en beauté pour Flight Simulator sur la piste Xbox La nouvelle version de la licence de simulation de vol est arrivée sur les consoles next-gen. On va pouvoir prolonger nos vacances en survolant d’impressionnantes destinations de rêve. Christophe Pinol

La modélisation du château de Chillon fait partie de la nouvelle mise à jour, axée sur la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, disponible dès le 7 septembre. DR

L’été dernier, la communauté PC découvrait le nouveau Microsoft Flight Simulator. Une splendide refonte de la franchise – vieille de 40 ans! – réalisée en collaboration avec les Bordelais d’Asobo Studio qui réussissait le tour de force de reproduire la planète entière (avec ses paysages, ses bâtiments, sa carte du ciel, une météo en temps réel, son trafic aérien…) dans un programme dorénavant boosté à l’intelligence artificielle et au cloud tout-puissant.

Aujourd’hui, c’est au tour des possesseurs d’une Xbox nouvelle génération, les Series X et S, de pouvoir plonger au cœur de ce véritable rêve de gosse: piloter véritablement – ou presque – un avion. Car pour ceux qui ne connaîtraient pas la licence, plus qu’un véritable jeu, il s’agit avant tout d’une simulation de vol extrêmement détaillée permettant de prendre les commandes de toute une série d’appareils au style de pilotage foncièrement différents. De quoi effectuer de longues sessions d’exploration, des vols long-courrier en temps réel – un Zurich-Tokyo par exemple, et ses douze heures de pilotage – ou encore de relever des défis.