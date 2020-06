Début des vacances d’été – «Attirer les touristes romands en Suisse alémanique sera un défi» Suisse Tourisme lance son offensive pour convaincre la population de rester au pays. Interview de son responsable marketing, André Hefti. Gabriel Sassoon

Combien de Romands se sont déjà baignés dans le lac de Thoune (à l’image)? Keystone

Le tourisme helvétique ressort meurtri de semaines de la lutte contre le coronavirus. Selon Suisse Tourisme, le manque à gagner a atteint 8,7 milliards de francs de mars à juin. Les prévisions du KOF ne sont guère encourageantes, puisqu’elles tablent pour cette saison estivale sur une chute de 50% des nuitées hôtelières dans les villes et de 20% à 30% dans les zones de montagne. Le secteur fourbit ses armes pour tenter de remonter la pente. Vendredi, la CGN, Glacier 3000, le château de Chillon, le Musée olympique et la Maison Cailler ont par exemple annoncé une alliance avec le site de vente en ligne QoQa.ch: une visite combinée des sites coûtera moitié moins. Suisse Tourisme a aussi donné, vendredi, le coup d’envoi d’une de ses «plus grandes offensives promotionnelles mondiales» des dernières années. L’organe de promotion cible dès à présent les touristes indigènes avant de s’attaquer, dans un deuxième temps, aux Français et aux Allemands. Les humoristes Vincent Kucholl et Vincent Veillon contribueront à l’effort: le duo a été mandaté pour vanter les charmes d’outre-Sarine aux Romands. Responsable marketing de Suisse Tourisme, André Hefti dit se lancer dans cette bataille avec confiance. Interview.