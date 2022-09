Le coup de fourchette – Au 42 à Champéry, de l’inventivité avant toute chose Chloé Denjean a repris très récemment les fourneaux du restaurant du Bas-Valais, où le chef précédent, parti au Pont de Brent, avait décroché une étoile Michelin. La rédaction

Champéry, le 19 août 2022. Coup de fourchette au restaurant Le 42. Les tenanciers Jérôme Vallet et Chloé Denjean, cheffe cuisinière. 24HEURES/Chantal Dervey

Chloé Denjean a mis la main sur le piano du 42 Restaurant, laissé libre par Antoine Gonnet et Amandine Pivault, partis officier aux cuisines du Pont de Brent. Née à Montpellier, la cheffe de 33 ans a œuvré à divers fourneaux, en dirigeant d’autres, comme Le M, à Gex (F). Modeste et moderne, loin de viser encore étoiles ou toques, elle veut imprimer sa marque ici dans le Chablais, dont elle défend et met en valeur les produits.