Bars de Carouge à Plainpalais – Au bistrot, les Genevois retrouvent un petit goût de liberté Joyeux ou inquiets, clients et patrons racontent les retrouvailles avec leur zinc après le confinement. Reportage sur un timide retour à la normale. Fedele Mendicino

«On dirait presque un samedi ordinaire», relève Maria une cliente de bistrot carougeois Magali Girardin Promeneurs et clients de bistrots affluent dans le Vieux Carouge. Magali Girardin Jake et Ted boivent leur première bière à distance avec Seamus, Christos et Jérôme Meyer. Ce groupe d’amis, tous étudiants, ont dû s’asseoir à deux tables différentes. Magali Girardin A L’Eléphant dans la canette, le propriétaire du bistrot a sacrifié certaines tables pour créer un espace suffisant entre les clients. Magali Girardin Le même dispositif d’espacement a été reproduit sur la terrasse de l’établissement à la rue de l’Ecole de Médecine. Magali Girardin Pas plus de quatre personnes par table, répètent le patron et son personnel. Magali Girardin A la Plage, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement sur la terrasse carougeoise pour siroter le premier verre après le confinement. Magali Girardin La Place du Marché à Carouge reprend des couleurs. Magali Girardin A l’Epi Doré, le patron a dû acheter pour 2000 fr. de parois en plexiglas pour respecter les normes sanitaires. Magali Girardin Sur la terrasse de l’Epi Doré, Joris Lahoussay (au centre de l’image avec son chapeau) boit un verre entre amis et salue «ce retour du partage. Magali Girardin Au Chat Noir, à Carouge, le responsable des lieux a également installé des parois en plexiglas. Magali Girardin Antoine, Maria, Sven et Marc tapent le carton sous le tilleul du Bar de La Plage. Magali Girardin Au Chat Noir à Carouge, Maria savoure son premier verre en terrasse avec Lara (à droite). Magali Girardin 1 / 13

La première gorgée de bière au bistrot après le confinement : «Elle a le goût de la liberté », assure Jérôme Meyer, un étudiant qui retrouve sa première chopine entre amis à L’Eléphant dans la canette samedi soir. Une liberté un brin émoussée puisque le groupe de six copains a dû se diviser en arrivant dans le bar de l’Ecole de Médecine. «Pas plus que quatre par table, confirme, masque au visage, Yoan Lomet, propriétaire des lieux. Avec mon staff, on a désormais un nouveau job : placer les gens, désinfecter après leur passage, refuser du monde, espacer les tables et faire aussi les flics pour que les distances soient respectées.»