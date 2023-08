Conservateur du Musée du Léman et auteur de «Plouf! Une histoire de la baignade dans le Léman» (Éd. Glénat), édité à la suite de l’exposition de 2017 qui y était consacrée, Lionel Gauthier avoue en souriant ne pas être un spécialiste de la mode. «C’est regrettable, mais on ne conservait que très peu des objets usuels de loisirs que l’on ne considérait pas comme importants. On retrouve par exemple plein de vêtements de chasse, mais presque aucun maillot de bain. Il faut dire que les premiers étaient lourds, en laine (ndlr: jusqu’à l’apparition du Lastex dans les années 30) et qu’il fallait sans cesse les refaire. Ensuite les matières comme les pratiques ont évolué. La natation se fait sportive et les maillots sont désormais plus élastiques. On n’a plus peur de l’eau, au contraire, l’accès au lac est de plus en plus facilité et on s’y rend autant pour sa santé que pour le plaisir. En 1945, Vevey a sorti une affiche représentant une femme en bikini jaune avec un petit bonnet bleu. On n’y vantait pas directement la plage, mais bien la commune comme lieu de tourisme balnéaire!»

Les communes vaudoises du bord du lac Léman se vantaient à l’époque d’être des lieux de tourisme balnéaire. DR

«Les baigneuses et baigneurs vaudois suivaient la mode française, si l’on en croit les photos d’époque, confirme Anna-Lina de Pontbriand, directrice du Musée de la mode d’Yverdon. La baignade, sportive ou de loisirs, est bien mieux documentée sur les rives du Léman qu’autour du lac de Neuchâtel, dont les abords sont très peu construits. Et à Yverdon, on se baignait surtout dans les eaux thermales. Ici aussi, la forme des maillots a suivi l’émancipation de la femme. Grâce à Coco Chanel notamment, les Suissesses aussi décident ce qu’elles font de leur corps, s’acceptent telles qu’elles sont et décident d’afficher leurs formes.»