Un an de crise Covid-19 – Au bord du gouffre, la restauration collective joue sa survie Fermetures prolongées, chute du chiffre d’affaires vertigineuse, télétravail généralisé… Les restaurants d’entreprise et leurs milliers d’emplois tentent de résister. Antoine Hürlimann

Andrew Gordon, directeur général du groupe Eldora, annonce une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 43% en 2020 à cause de la pandémie. PATRICK MARTIN

C’est un marché qui ne montre aucun signe de reprise. À cause du Covid-19, la restauration collective tire la langue depuis près d’une année. Quand les restaurants d’entreprise ne sont pas tout simplement fermés, il n’y a quasi aucun collaborateur dans leurs murs pour aller rapidement acheter une demi-baguette de pain revisitée façon pizza industrielle ou pour déguster une assiette de chef, en fonction de la générosité et des moyens de l’employeur. Une situation vouée à se pérenniser, avec le télétravail qui se généralise un peu partout et qui devrait au moins partiellement survivre à la crise.