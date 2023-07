Coupe du monde féminine 2023 – Au bout de la souffrance, la Suisse se qualifie pour les 8es La Coupe du monde continue pour l'équipe de Suisse! Le 0-0 conservé dimanche face à la Nouvelle-Zélande lui a assuré la première place du groupe A. Florian Vaney

La Suisse de Julia Stierli, Lia Wälti et Noelle Maritz sera au rendez-vous des 8es de finale de la Coupe du monde féminine de football 2023. AFP

À quel moment l'équipe de Suisse a-t-elle appris qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur? Qu'à cause du savon qu'était en train de passer la Norvège aux Philippines (6-0 score final), le moindre but encaissé la renvoyait à la maison? Difficile à dire. Mais chose certaine, les Suissesses ont vécu un match étrange face à la Nouvelle-Zélande dimanche, particulièrement crispant. Qui s'est achevé par le plus grand des soulagements: un 0-0 qui envoie l'équipe nationale en 8es de finale de la Coupe du monde.

La Suisse se souviendra sans doute longtemps de ce match. Pas grâce à sa performance générale, globalement très moyenne, qui lui a néanmoins assuré la première place du groupe A. Mais de par son contexte: une rencontre mondiale décisive, face à l'un des pays hôtes obligé de s'imposer, devant 25'947 spectateurs réunis dans un stade fermé. Vertigineux lorsqu'on sait que certaines joueuses helvétiques évoluent en championnat devant quelques centaines de supporters.

Face à l'Espagne ou le Japon

La foule et l'enjeu ont davantage semblé gêner les joueuses d'Inka Grings. Comme face à la Norvège, les premières minutes ont fait espérer le meilleur. La roue a rapidement tourné, et il a fallu passer par la case souffrance. Cela veut dire que le bilan offensif des Suissesses est resté bien maigre, quand celui de la Nouvelle-Zélande a plus d'une fois fait craindre le pire à son adversaire. Paroxysme: cette frappe de Jacqui Hand sur le poteau de Gaëlle Thalmann en milieu de première période.

Parce qu'elle a prouvé savoir faire le dos rond durant cette phase de poules, la Suisse verra pour la deuxième fois de son histoire un match à élimination direct d'un Mondial, après le 8e de finale perdu contre le Canada en 2015. Mission accomplie. Mais il en faudra probablement plus samedi prochain, face à l'Espagne ou au Japon, son futur adversaire, pour faire durer l'aventure océanique.

Suisse - Nouvelle-Zélande 0-0 Stade Forsyth Barr, 25'947 spectateurs. Arbitre: Tori Penso (USA). Suisse: Thalmann; Aigbogun, Maritz, Stierli, Riesen; Wälti, Sow, Reuteler (71e Lehmann); Piubel (85e Calligaris), Crnogorcevic (94e Terchoun), Bachmann (85e Mauron). Entraîneuse: Inka Grings. Nouvelle-Zélande: Esson; Bott, Stott (62e Bunge), Bowen, A. Riley; Longo (62e Hassett), Percival (72e Jale), Steinmetz, Chance (46e I. Riley); Hand, Wilkinson (82e Rennie). Entraîneuse: Jitka Klimkova.

La Norvège qualifiée de justesse Dernière du groupe A avant l'ultime journée, la Norvège a relevé la tête contre les Philippines (6-0) pour obtenir son premier succès du Mondial et se qualifier in extremis pour les 8es de finale. 2e derrière la Suisse, les Scandinaves s'en sortent grâce à une meilleure différence de buts générale que la Nouvelle-Zélande (+5 contre 0). Elles évitent ainsi l'humiliation d'une élimination précoce, mais la suite du parcours s'annonce périlleux: elles affronteront au prochain tour l'Espagne ou le Japon, qui s'affrontent lundi. La Norvège, qui n'avait pas inscrit le moindre but depuis le début du tournoi, a chassé les doutes dès l'entame de match. Sophie Roman Haug (6e, 17e) et Caroline Graham Hansen (31e), de retour comme titulaire après avoir désapprouvé en public les choix de sa sélectionneuse Hege Riise, ont plié la rencontre dans la première demi-heure. Alicia Barker (48e, csc), Guro Reiten (53e sur penalty) puis Roman Haug (90e+5), à nouveau, ont alourdi le tableau d'affichage en seconde période.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, des divisions «des talus» à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.