Tennis – Au bout de l’effort, Wawrinka est éliminé par Murray Au premier tour du tournoi ATP de Cincinnati, le Vaudois a été vaincu par le Britannique en trois manches 7-6, 5-7, 7-5. Ruben Steiger

Stan Wawrinka s’est incliné contre Andy Murray en trois manches après une rencontre marathon. AFP

Par le passé, les affiches entre Stanislas Wawrinka (306e mondial) et Andy Murray (47) ont très souvent offert des batailles mémorables. L’affrontement de lundi, au tournoi ATP 1000 de Cincinnati, n’a pas fait exception puisque le Britannique de 35 ans est venu à bout du Vaudois de 37 ans en trois manches après près de trois heures de combat (7-6, 5-7, 7-5).

En quête de victoire depuis le Queen’s, en juin, «Stan the Man» a été entreprenant dès l’entame de la partie. Il s’est d’ailleurs offert la première balle de break dans le troisième jeu. Plus tard dans le set, il a encore bénéficié de deux occasions consécutives de ravir le service de l’Écossais. Sur la première, son coup droit croisé est venu mourir dans le filet. Quelques minutes plus tard, Murray s’adjugeait le tie-break.

Wawrinka a montré du caractère

Malgré la perte de la première manche, le natif de Saint-Barthélemy a continué à agresser son adversaire. Auteur de 38 coups gagnants, pour 30 fautes directes, Wawrinka pensait avoir fait le plus dur en breakant à 4-3. Malheureusement, au moment de conclure, il a concédé son service sur un jeu blanc. Avec une grande force de caractère, il est allé chercher la deuxième manche sur une volée ratée de l’ex-numéro 1 mondial, après un excellent passing de revers.

Le set décisif a offert une belle passe d’armes et un joli spectacle aux spectateurs présents. Refusant de s’avouer vaincu après avoir perdu sa mise en jeu à 5-5, Stan Wawrinka a sauvé trois balles de match avant de céder sur la quatrième après 2h57 d’effort. Malgré la défaite, le triple vainqueur en Grand Chelem a proposé de bons moments de tennis et montré qu’il était sur la bonne voie.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.