Présidentielle – Au Brésil, débat télévisé décisif avec Lula et Jair Bolsonaro À trois jours du premier tour de la présidentielle au Brésil, sept des onze candidats se retrouvent jeudi soir pour un dernier débat télévisé.

Lula et Jair Bolsonaro ont déjà participé à un débat télévisé en vue de la présidentielle, le 28 août 2022 au Brésil. AFP

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro et son adversaire Lula se retrouvent tard jeudi pour un ultime débat, à trois jours du premier tour de la présidentielle et après la publication d’un sondage qui confirme le net avantage de l’ex-chef d’État de gauche.

Ce débat devrait être suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs, sur TV Globo, la plus grande chaîne du pays. Il est perçu par les deux candidats comme la dernière chance d’attirer les voix des indécis. Il verra s’affronter au total sept candidats, sur les 11 en lice.

Selon un sondage publié jeudi par l’institut Datafolha peu avant ce troisième et dernier débat télévisé, Luiz Inacio Lula da Silva conserve un avantage confortable sur Bolsonaro, avec 48% des intentions de vote contre 34% pour l’actuel président, et peut toujours espérer gagner dès le premier tour. «C’est le débat qui peut faire changer les choses», dit à l’AFP une source de la campagne de Bolsonaro, au sujet de la confrontation prévue à partir de 22h30, heure locale (03h30, vendredi en Suisse).

«Vote utile»

Selon Datafolha, 14% des Brésiliens n’ont pas encore décidé pour qui voter dimanche. Le Parti des Travailleurs (PT) de Lula fait campagne auprès des Brésiliens pour le «vote utile» afin d’accorder un troisième mandat au vieux lion de la politique brésilienne dès ce premier tour.

Un 2e tour est prévu le 30 octobre si aucun candidat n’obtient plus de 50% des votes valides (hors nuls et blancs). Selon Datafolha, Lula est crédité de 50% des votes valides dans le sondage de jeudi, un score dans la marge d’erreur du sondage (2 points de pourcentage). Une source de la campagne du PT a assuré à l’AFP, sous couvert de l’anonymat, que l’équipe était «confiante, tout en étant prête pour un deuxième tour».

Le candidat de centre gauche Ciro Gomes, troisième dans les sondages et crédité de 6% des intentions de vote, a été sous pression pour se retirer afin de faciliter la victoire de Lula. Mais Ciro Gomes a assuré qu’il irait jusqu’au bout. La sénatrice de droite Simone Tebet, en quatrième position dans les sondages et dont la performance lors du premier débat avait été saluée, recueille 5% des intentions de vote et représente également un réservoir d’électeurs potentiels.

Neymar pro-Bolsonaro

Pour sa part, l’équipe de Bolsonaro considère le débat comme un moment délicat et a conseillé au président-candidat de paraître moins agressif que lors du premier débat, selon la presse brésilienne. Le président avait essuyé une pluie de critiques après ses attaques sexistes envers l’une des journalistes l’ayant interrogé.

De nouveaux propos misogynes pourraient lui coûter cher à trois jours du scrutin, alors que l’électorat féminin le fuit. Mais il a obtenu un soutien de poids jeudi: Neymar, superstar du football brésilien, qui a ouvertement déclaré sa préférence dans une vidéo publiée sur TikTok.

Après une performance jugée décevante par les commentateurs lors du premier débat -- il n’avait notamment pas su se défendre des accusations de corruption lancées par Jair Bolsonaro -- Lula n’avait pas participé au deuxième débat, invoquant un emploi du temps déjà très chargé.

Signe de l’importance accordée à cette confrontation, les deux candidats ont passé la journée de jeudi à s’y préparer et n’ont prévu aucun autre événement. Jair Bolsonaro, qui a depuis des mois mis en cause la fiabilité du vote par urnes électroniques, a laissé planer la menace d’une contestation du résultat dimanche soir.

«Nous sommes majoritaires, nous gagnerons au premier tour» a-t-il ainsi assuré le week-end dernier lors d’un meeting. La campagne électorale à la radio et télévision doit prendre fin ce jeudi à minuit, mais les meetings et la distribution de tracts resteront autorisés jusqu’à samedi soir, veille du scrutin.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.