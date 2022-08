Débat télévisé – Au Brésil, la présence de Bolsonaro et Lula toujours incertaine Les deux candidats à la présidence brésilienne n’avaient toujours pas confirmé vendredi leur participation au débat télévisé censé se tenir dimanche soir avec les quatre autres candidats.

Lula (photo) mène la course dans les sondages avec 47% d’intention de vote, contre 32% pour Jair Bolsonaro, selon l’institut Datafolha. AFP

Les deux principaux candidats à la présidence du Brésil, Jair Bolsonaro et Lula, n’avaient toujours pas confirmé vendredi leur participation à un débat télévisé, à 48 heures de leur possible premier, et très attendu, face-à-face. Ce débat, dimanche aux côtés de quatre autres candidats, est le premier d’une série avant le scrutin du 2 octobre.

«Je dois y être dimanche. Je suis en train de décider», a déclaré vendredi Jair Bolsonaro. «À un certain moment je pensais que je ne devais pas y aller, maintenant je pense que je devrais. Je vais me faire fusiller, ils vont me tirer dessus à longueur de temps (…) mais je pense que ma stratégie va fonctionner», a-t-il dit lors d’une interview à la radio Jovem Pan. Plus tôt, un de ses conseillers avait indiqué à l’AFP que le dirigeant d’extrême droite avait décidé de ne pas prendre part au débat pour éviter d’être encore une fois la «cible favorite» de ses opposants.

Lors de la précédente campagne qui devait se solder par son élection, en 2018, Jair Bolsonaro avait refusé tous les débats avec les autres candidats. Luiz Inacio Lula da Silva, son principal adversaire et favori dans les sondages, maintient également sa participation en suspens. Une source proche du candidat de gauche a indiqué à l’AFP que l’ancien président (2003-2010) ne confirmerait sa participation que «si Bolsonaro y va».

47% des intentions de vote pour Lula

Les deux candidats ont été interviewés séparément cette semaine dans le journal télévisé du soir de TV Globo, premiers temps forts de la campagne qui a officiellement débuté le 16 août. Les analystes politiques ont estimé que Lula s’en était largement mieux sorti que Bolsonaro. Lula mène la course dans les sondages avec 47% d’intention de vote, contre 32% pour Jair Bolsonaro, selon l’institut Datafolha. D’autres sondages donnent une moindre avance à Lula.

Si les deux principaux candidats sèchent ce premier débat, il sera toutefois maintenu, ont indiqué les organisateurs, un groupe de médias brésiliens, dont la chaîne de télévision Rede Bandeirantes et le journal Folha de S. Paulo.

L’ancien ministre des Finances Ciro Gomes du PDT (centre gauche) et la sénatrice Simone Tebet du MDB (centre droit), respectivement troisième et quatrième dans les sondages, pourraient notamment se tenir au côté du ou des pupitres laissés vides, ont précisé les organisateurs.

