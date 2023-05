Le coup de fourchette – Au Cep d’Or de Vevey, l’appétit vient en partageant Depuis 1925, cet historique bistro trône sur la place du Marché. Grâce à trois jeunes et d’importants travaux, le lieu a retrouvé une parure à sa hauteur. La rédaction

Céline Wagen Destraz, Bertrand Herr et Julien Verhaeghe, chef de cuisine. Chantal Dervey

Pour avoir une table au «nouveau» Cep d’Or de Vevey, mieux vaut ne pas s’y prendre à la der. Jeune diplômée de l’École hôtelière de Lausanne, Céline Wagen Destraz a rénové et repris l’établissement en octobre dernier. La patronne est épaulée par Bertrand Herr, gérant, et Julien Verhaeghe, chef de cuisine. L’équipe propose une carte bistronomique le midi. Le soir, elle mise sur la convivialité avec des mets à partager en mode «finger food». Le week-end, des jam-sessions et des DJ sets ont lieu dans une salle en sous-sol.