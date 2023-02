Signé Lausanne – Au Cercle, cheveux propres de rigueur et tarif unique Dans ce salon «écoresponsable», la clientèle vient avec la chevelure déjà lavée. Autre spécificité: les femmes paient le même prix que les hommes. Catherine Cochard

Lausanne, le 31 janvier 2023. Christian Schenevey exerce son art devant les nombreux miroirs de son salon. (Odile Meylan/24HEURES) 24heures/Odile Meylan

Christian Schenevey n’est pas du genre à se fondre dans le décor. Le coiffeur de 52 ans se distingue d’abord par son style. Lors de notre visite, il portait du Rick Owens, du nom de ce designer américain connu pour ses vêtements minimalistes et gothiques. Il avait aussi attaché vers l’arrière ses cheveux blonds et verts. Et sur le mur de son salon – «meublé sans argent, avec de la récup et des affaires à moi» – sont accrochés des miroirs de toutes tailles et formes. «Chaque personne choisit celui en face duquel elle veut s’asseoir.»