[21/42] À Vaud l’eau – Au chevet de Tsanfleuron, glacier en voie de disparition Situé dans le massif des Diablerets, il fait partie de ceux qui fondent le plus vite en Suisse. Reportage avec les scientifiques qui documentent cette agonie. Romaric Haddou

Le glaciologue Matthias Huss (premier plan) encadre l’excursion d’une dizaine d’étudiants en géographie de l’Université de Fribourg (arrière-plan) au glacier de Tsanfleuron, dans le massif des Diablerets. Pour accéder à la langue, il faut remonter toute la zone où le glacier s’étendait autrefois. Chantal Dervey

Le glacier de Tsanfleuron n’a pas encore disparu mais il est déjà invisible. Nous sommes le jeudi 1er juillet 2021, il fait 5 degrés et le plus grand glacier du massif des Diablerets est caché sous 2,5 mètres de neige. «C’est vrai que les conditions du jour ne sont pas idéales pour évoquer le réchauffement climatique. Mais elles sont ponctuelles, alors que les dégâts, eux, sont durables et irréversibles», indique d’emblée Matthias Huss, glaciologue de l’EPFZ et de l’Université de Fribourg (UNIFR), également à la tête du Réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS).

Ce jour-là, le spécialiste et son collègue Horst Machguth encadrent l’excursion d’une dizaine d’étudiants en géographie de l’UNIFR. Objectif: mettre en pratique le savoir acquis en classe et constater, sur le terrain, l’ampleur du recul glaciaire (voir infographie).

Le glacier de Tsanfleuron s’y prête particulièrement bien, puisqu’il serait l’un des glaciers suisses qui fondent le plus, tout comme celui de la Plaine Morte à Crans-Montana. «Pourquoi eux? Ça reste difficile à expliquer, mais c’est ce que disent les relevés. L’an dernier, par exemple, Tsanfleuron a perdu plus de 2 mètres d’épaisseur», précise Matthias Huss.

Mis sur pied en 2016, GLAMOS mesure les variations de longueur de 130 glaciers suisses et effectue un bilan de masse régulier pour 20 d’entre eux. Financé par la Confédération, le programme permet de rassembler des suivis jusqu’ici épars. À Tsanfleuron, les chiffres sont implacables: la langue est remontée de près de 2 km depuis 1884 et, surtout, le bilan de masse affiche –17,4 m.w.e. (mètres équivalent eau) soit, grossièrement, une perte de 20 mètres d’épaisseur de glace depuis le début des mesures en 2009.

«Là-haut, vous distinguez la moraine historique de 1850. En voyant sa hauteur, on peut imaginer qu’il y avait 100 mètres de glace au-dessus de nos têtes à cette époque.» Horst Machguth, scientifique

Parti du col du Sanetsch, il faudra près d’une heure à notre petit groupe pour atteindre le glacier. À mi-chemin, Horst Machguth arrête les étudiants. «Selon vous, quelle épaisseur de glace y avait-il, ici même, il y a 170 ans?» Pour répondre, il faut interpréter les indices géologiques. Nous pensions être debout sur un simple amas rocheux, il s’agit en fait d’une moraine intermédiaire. «Elle date de 1920 environ. Et si vous regardez là-haut, vous distinguez la moraine historique de 1850, désigne le spécialiste. En voyant sa hauteur, on peut imaginer qu’il y avait 100 mètres de glace au-dessus de nos têtes à cette époque.»

Le retrait du glacier de Tsanfleuron est considérable mais n’a pas été continu. «À certaines périodes, notamment à la fin des années 70, il a gagné un peu de terrain. Désormais, il en perd systématiquement. Ces dernières années, la quantité de neige était particulièrement importante en hiver. Pourtant, ce n’est pas suffisant pour compenser la perte estivale», déplore Matthias Huss.

Les étudiants et les scientifiques se dirigent vers la langue du glacier de Tsanfleuron, encore recouverte de neige (partie triangulaire grisée en haut de l’image). Sur le chemin, ils ont pu distinguer les anciennes moraines de 1850 et 1920, témoins du retrait progressif du glacier. Chantal Dervey

D’ailleurs, tous les glaciers suisses perdent du terrain. Il arrive que certains se maintiennent pendant un ou deux ans, en fonction de leurs caractéristiques et des conditions hivernales, mais ça s’arrête là. «D’ici à 2100, on devrait avoir une perte de surface comprise entre 60 et 95% à l’échelle du pays. Ça dépendra des mesures prises en faveur du climat», annonce Matthias Huss. Si le climat se stabilise, les glaciers feront de même, mais avec un temps de retard. Les plus grands seront alors les moins réactifs.

«Tsanfleuron continuera à fondre mais pourra s’adapter plus vite que le grand glacier d’Aletsch, par exemple. Par contre, il est bas en altitude et relativement plat. C’est un désavantage. Il n’a pas de partie haute avec un potentiel d’accumulation comme certains glaciers valaisans, au-dessus de 4000 m», analyse le scientifique. Quant aux rares glaciers vaudois, assez petits, ils ont la particularité d’être situés dans des «niches», en l’occurrence des faces nord bien alimentées par des avalanches. «Peut-être que cette situation leur permettra de mieux survivre.»

Ce jeudi 1 er juillet 2021, la sonde de Matthias Huss indique qu’il y a encore 2,40 mètres de neige sur le glacier. Nous ne verrons donc pas les six balises fixées dans la glace par les scientifiques du R éseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS). Celles-ci permettent de faire un bilan de masse à intervalles réguliers. Chantal Dervey

Notre expédition gagne enfin la langue du glacier. La dernière fois que sa superficie a été mesurée, en 2016, il faisait 2,44 km2. Les scientifiques de GLAMOS ont planté six balises dans la glace, mais nous ne les verrons pas. Et pour cause, notre sonde de 2,40 m s’enfonce entièrement dans la neige qui recouvre le glacier. «Nous sortons d’un bon hiver, peut-être que ça permettra de limiter la casse. En 2016, une couche de glace de 30 cm «seulement» a fondu, alors qu’en 2011, 2015, 2017 et 2018, c’était plus de 2,5 mètres. Logiquement, ce devrait être moins extrême cette année, mais ça dépend encore de l’été.» Les relevés officiels sont effectués en avril et en septembre.

«D’ici à 2100, on devrait avoir une perte de surface de glace comprise entre 60 et 95% à l’échelle du pays. Ça dépendra des mesures prises en faveur du climat.» Matthias Huss, glaciologue

Dernière question aux étudiants avant de quitter Tsanfleuron. «Peut-on savoir dans combien de temps ce glacier aura disparu?» Pas exactement, tant les paramètres qui peuvent avoir une influence sont nombreux. «Mais un calcul simpliste basé sur l’épaisseur moyenne, qui est d’environ 70 m, et sur les pertes enregistrées ces dernières années nous donne une idée. Ça dépendra des scénarios, mais il lui reste probablement moins de cinquante ans», conclut Matthias Huss.

L’hydroélectrique sera privé des eaux de fonte Afficher plus La production hydroélectrique suisse pâtira-t-elle de la disparition programmée des glaciers? En 2018, une équipe de spécialistes emmenée par Bettina Schaefli (actuellement professeure d’hydrologie à l’Université de Berne) s’est posé la question. En analysant les flux d’eau alimentant toutes les centrales hydroélectriques du pays, les chercheurs sont parvenus à quantifier la part d’énergie provenant des glaciers. «Depuis 1980, la fonte liée au recul des glaciers apporte chaque année 1,4 térawattheure (TWh, soit 1 milliard de kilowattheures) au réseau. C’est environ 4% de la production électrique suisse», chiffre Bettina Schaefli. Sauf que, désormais, les glaciers ne se régénèrent plus suffisamment pendant l’hiver. «On dit qu’ils déstockent, c’est-à-dire qu’ils affichent une perte nette et que l’on consomme l’eau accumulée il y a plusieurs siècles. À l’horizon 2070-2090, quand les glaciers auront très fortement reculé ou disparu, nous aurons donc perdu ces 4% d’énergie qu’ils fournissent actuellement grâce à leur recul.» Pour autant, les conséquences seront minimes d’après la chercheuse. «Financièrement et énergétiquement, c’est une perte, mais elle ne mettra pas en difficulté la production hydroélectrique suisse.» La professeure explique notamment que le manque devrait être compensé par l’amélioration des capacités de production prévue par la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. «Par contre, cette nouvelle donne pourrait accentuer un problème que nous avons en hiver. C’est une saison durant laquelle nous souffrons d’un manque qui nous pousse à importer de l’électricité. Face à cette situation, les grands barrages en haute montagne sont primordiaux, car ils permettent de stocker de l’eau et donc de l’énergie pour l’hiver. Or, ils sont en partie alimentés par les glaciers. Avec l’absence des eaux de fonte des glaciers, le manque hivernal pourrait être encore plus important», prévient Bettina Schaefli.

