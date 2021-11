Est-ce que, si le peuple suisse dit oui le 28 novembre, Jenny McGee viendra travailler au CHUV? Jenny qui? McGee. Vous savez, cette infirmière néo-zélandaise qui avait, en avril 2020 avec un collègue portugais, contribué à sauver la peau d’un coronasceptique frappé par le Covid, Boris Johnson.

Le premier ministre britannique avait même concédé que, sans eux, «tout aurait pu basculer». Avant d’inviter la professionnelle au 10, Downing Street, thé compris, pour la remercier. Vidéo promotionnelle et opération de com à l’appui.

Un an plus tard, la dame rendait sa blouse blanche au Royaume et à Sa Majesté. Déballant en vrac: «Nous n’avons ni la considération ni le salaire que nous méritons», «Ça me dégoûte», «Alors j’ai présenté ma démission». Tous ceux qui sont allés se faire soigner aux soins intensifs, dans la perfide Albion ou ailleurs, pour guérir de ce satané virus ont eu leur Jenny McGee auprès d’eux.

Puisqu’on ne sort plus chaque soir sur nos balcons pour les applaudir, comment marquer désormais notre solidarité avec celles et ceux qui sont en première ligne depuis si longtemps sur le front de la pandémie?

«Le citoyen se dit qu’il a là un moyen de dire merci.»

Quand une initiative demande du soutien public, notamment sur le plan de la formation, une reconnaissance de leurs compétences et des salaires à la hauteur de ces responsabilités, le citoyen se dit qu’il a là un moyen de dire merci. Et les sondages en faveur du oui ont rarement été aussi hauts.

Avec l’aval des organisations professionnelles de pharmaciens et de médecins. Et Vladimir Petkovic, l’ancien chef de l’OFSP, notre Prix Nobel vaudois, ou Patrick Aebischer qui font campagne pour elles et eux.

Alors, oui, bien sûr, il y a un contre-projet plus soft et moins cher. Bien sûr aussi, un oui marquerait une mainmise de l’État centralisateur dans un pays où la paix du travail repose plus sur les conventions collectives entre partenaires.

Mais, Covid ou pas, cela fait trop longtemps qu’en Suisse, dans ce domaine, il y a des pénuries de main-d’œuvre, des salaires trop bas, et une inégalité des genres représentés dans la profession. Quand «le marché» et «le libéralisme» ne font pas leur boulot de régulateur, il est normal de se retourner vers les pouvoirs publics. Il est étonnant que les parlementaires opposés, majoritaires, feignent d’en être surpris. Comme avec le mariage pour tous, ils se retrouveront un brin déconnectés d’avec la société.

