Entrée en vigueur le 1er juillet 2021, l’allocation de prise en charge doit permettre aux parents dont l’enfant est gravement malade de s’occuper de lui, de l’accompagner durant ses traitements et ses séjours hospitaliers sans pour autant renoncer à leur emploi. Il s’agit d’un congé de 14 semaines, à se partager, et indemnisé à hauteur de 80% du revenu moyen avec un plafond à 220 francs par jour.

Le couple vaudois que nous avons rencontré en a bénéficié dès son entrée en vigueur, quelques mois après qu’une leucémie a été diagnostiquée à leur fils de huit ans.

Où en sont-ils aujourd’hui? Le petit a repris une vie «presque normale» mais n’a pas encore achevé son traitement. Les deux parents ont pu soutenir leur fils mais ont perdu leur travail. Dans leur cas, l’allocation de prise en charge n’a rempli qu’une moitié de sa mission.

Il pourrait s’agir d’un cas très particulier mêlant parcours de soins compliqué et employeurs à l’empathie et aux moyens limités. Sauf que les retours provenant de la Ligue vaudoise contre le cancer dessinent plutôt une généralité. L’allocation peine à couvrir la durée de prise en charge, les conditions d’octroi sont très strictes, les cas particuliers ne sont pas tranchés et le mécanisme financier amène à sacrifier l’emploi le moins rémunéré, favorisant souvent un schéma homme-femme archaïque.

Les spécialistes saluent volontiers «un premier pas important», puisque l’allocation a poussé au milieu du désert, mais ils appellent aussi à une révision législative urgente.

En 2022, suite à une motion du conseiller aux États Damian Müller (PLR/LU) demandant l’assouplissement des conditions d’octroi, le Conseil fédéral estimait qu’il était trop tôt pour tirer un premier bilan, qu’il fallait «laisser le temps au temps avant de pouvoir collecter des données empiriques».

Certains chiffres sont pourtant connus. En 2019, le gouvernement lui-même relevait que «l’année de la survenance d’un cancer chez un enfant, l’un de ses parents sera en principe absent de son travail pendant environ 240 jours. Si l’on additionne les jours de prise en charge au cours de la deuxième année, les parents sont absents durant près de 320 jours.» Très loin des 98 jours actuellement couverts par la loi.

C’est le premier élément sur lequel il faut agir. Au chevet de leur enfant, les parents n’ont la tête ni au travail ni aux calculs d’épicier pour apprendre à jongler entre les arrêts maladie et les congés indemnisés. Pour eux comme pour leur employeur, la sérénité passe par une meilleure visibilité.

